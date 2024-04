Un aberranto caso de acoso y amenazas contra una mujer madre cabeza de hogar ocurrió en Bogotá el pasado domingo a las 5:00 de la mañana, cuando la víctima se dirigía hacia su trabajo y fue intimidada por un extraño hombre con capucha que se le acercó con un arma blanca y la obligó a ir a un rincón apartado, donde la maltrató y abusó de ella, según informó Blu Radio.

La mujer, que es una trabajadora que en ese momento se dirigía a su empleo en un centro comercial, fue atacada cerca de la carrera 68 en el barrio Simón Bolívar, localidad de Barrios Unidos, donde este agresor la maltrató y le dejó secuelas emocionales y físicas, de acuerdo con la emisora.

La víctima dio su testimonio en la cadena radial, en la que expresó su indignación y dolor. Además contó que vivió duros momentos, pues denunció que los policías del cuadrante no le brindaron la atención adecuada, minimizando la gravedad de lo sucedido.

“Me hicieron todas las pruebas, exámenes de las enfermedades de transmisión sexual, me pusieron vacunas, antibióticos, me vio el psicólogo, fue la abogada y puse la demanda. Merece que lo agarren, porque si fui yo puede ser otra persona y eso no se vale, porque no me pisoteo, me bajo mi autoestima”, comentó.

Sumado a ello, la mujer amplió más detalles en El Tiempo sobre lo que le sucedió: “Fue la peor pesadilla, yo quedé inconsciente del susto, quería gritar para pedir ayuda, pero no me salía la voz de lo asustada que yo estaba de ver el cuchillo en mi cuello. El hombre me decía groserías al tiempo que me amenazaba con dejarme como un colador”.

Finalmente, la mujer comentó en el impreso que el sujeto le pidió que se acostara bocabajo mientras que él escapaba corriendo. “Vi que era un hombre de contextura gruesa, bien vestido y usaba un pasamontaña, solo se veían los ojos. Tenía una mirada desorbitada e intimidante” señaló.

Por ahora, la Secretaría de la Mujer ya tiene la denuncia correspondiente y la mujer pide que revisen las cámaras de seguridad del sector para establecer la identidad del agresor.