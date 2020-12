La víctima hizo público su caso en entrevista con CM& Noticias, y allí dijo que todo ocurrió el pasado 7 de diciembre en la noche cuando estaba en la casa de su novio compartiendo un momento en familia, en Bogotá.

María Camila Riaño contó, a ese medio, que luego de consumir varios tragos el hombre intentó obligarla a que tuvieran relaciones sexuales, y que como se opuso por el estado en el que su novio se encontraba la reacción de él fue atacarla a golpes.

La joven mostró fotos de su rostro y allí se observa que tiene un ojo hinchado, un moretón y una herida abierta en la ceja izquierda, y dijo que los padres de su novio trataron de impedir que saliera de la casa para que no contara lo sucedido.

“Se puso agresivo nuevamente. No me volvió a golpear, pero sí estaba gritándome. Me decía muchas groserías, se levantó, me pedía perdón, pero a la vez estaba irreconocible”, aseguró Riaño en el noticiero.