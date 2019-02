“Ni siquiera compró la empanada, por ir a preguntar. O sea, le costó la preguntadita”, relata una joven, mientras graba a su amiga (multada) y a los policías presuntamente llenando el formulario del comparendo.

Pulzo se contactó con la joven afectada por la multa, que se identificó como Érika, y contó que la inusual situación se presentó este lunes en la mañana, en la carrera 13 con calle 38.

“Llegué a trabajar y vi un puesto nuevo de empanadas frente a mi lugar de trabajo, entonces, pregunté que a cómo las empanadas. De repente, se me acercó un policía y me dijo que si compraba la empanada me hacía un comparendo por 800.000 pesos por promover el espacio público. Yo le dije que me parecía algo ridículo”, relató.