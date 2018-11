La misiva la emitió la tienda de ropa Abril en su página de Facebook, luego de que Adriana Barragán —mamá de la niña de 12 años que se moviliza en silla de ruedas debido a una parálisis cerebral— presentara una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio por un caso de presunta discriminación, de acuerdo con El Espectador.

La mujer hizo la denuncia en las redes sociales y mencionó que los hechos se presentaron el pasado sábado 27 de octubre. En la publicación adjuntó un video y explicó:

Sin embargo, para Barragán son inadmisibles las supuestas razones por las que el empleado le prohibió el ingreso.

“Según el vendedor no podíamos entrar porque el almacén no tenía espacio para la silla de ruedas, y tampoco por un tema de seguridad”, agrega en su denuncia en redes, mientras en el diario capitalino con dureza lamentó:

“Pretendía que yo dejara mi hija ahí a fuera del almacén. Y con todo respeto, hoy en día hasta a los animales los dejan entrar a los establecimientos comerciales. Mi hija es una niña con condición especial y me pareció irrespetuoso que este señor dijera que no nos dejaba entrar ‘por un tema de seguridad’. Nosotras no íbamos a robar nada”.