Una vez estalló el escándalo en contra de Castro, que fue detenido este lunes y liberado horas después del interrogatorio, aparecieron nuevas denuncias de unas 10 personas, entre hombres y mujeres, que según Noticias Caracol aseguran que trabajaron con él y que tampoco les cumplió con lo acordado en el contrato.

Una de esas denunciantes, que llegó hasta el Centro Integral de Atención a Víctimas, muy cerca del complejo judicial de Paloquemao [centro de Bogotá], es una joven que dijo en el noticiero que además de agresivo Castro presuntamente también es un acosador.

“Primero me dijo que todas las mujeres teníamos un precio. Él dijo eso, inicialmente, y me preguntó que cómo era yo en el sexo, en medio del almuerzo”, afirmó la mujer, a la que el noticiero le protegió su identidad.

Otra joven mencionó en ese medio que Castro usaba “palabras degradantes” hacia las mujeres que trabajaban en esa revista, en Bogotá, y que a veces se le iba la mano con “el ‘toque toque’”.

“Sí hubo palabras groseras de parte del señor Gustavo hacia mi persona. Y estoy hablando de mi caso directamente”, aseguró una más.

Caracol Radio también recogió estas denuncias y allí quedó consignado el testimonio de Marcela Vásquez, que dijo que ella trabajó en esa revista unos dos meses y que tuvo problemas a la hora de cobrar el dinero acordado.

“Yo también trabajé en la revista Congreso. Tuve un problema con él porque no me pagó. Hicimos un contrato a tres meses. Yo trabajé con él dos meses y medio. Nunca me pagó la seguridad social. Me trató mal. Tengo otra compañera, Alejandra. Ella alcanzó a instaurar la denuncia contra el señor”, le dijo Vásquez a la cadena radial.

Estas denuncias aparecen un día después de que la periodista Maryory Andrea Carvajal denunciara, por medio de un video, que Castro la golpeó en el rostro y la trató de “prostituta” cuando ella fue a radicar una cuenta de cobro.

La joven difundió un video en donde se observa la agresión, y también los insultos que profirió el hijo de Castro, Dany, en medio de la discusión.

Así las cosas, la justicia tendrá la responsabilidad de establecer si Castro cometió las irregularidades por las que lo denuncian sus extrabajadores.

