La mujer expresó que ha recibido múltiples mensajes intimidatorios en los que le piden que abandone el municipio para que no sea agredida.

“Me han dicho que me van a atacar, que si no salgo van a venir por mí, que me van a matar y que me van a coger la casa a piedra… Temo por mi seguridad y la de mi familia”, explicó la ciudadana.