La familia de un hombre asesinado a manos de su pareja está exigiendo explicaciones a la justicia del por qué la agresora quedó en libertad.

Vidal Reinel Rodríguez, de 23 años, estaba trabajando en Armenia recogiendo café, y había llegado a la ciudad de Bogotá para celebrar el cumpleaños número 3 de su hijo. Desafortunadamente, su pareja lo asesinó con arma cortopunzante, fue capturada en flagrancia y aceptó su responsabilidad, pero quedó en libertad, según la familia de la víctima.

Eso es justamente uno de los cuestionamientos e indignación por parte de Marleny Aguiar, la mamá de Vidal Reinel: “Creo que en este caso la Fiscalía no actuó teniendo las pruebas como es la confesión de ella y su familia en el momento que comete este acto con mi hijo, como es asesinarlo”.

La señalada asesina envió un mensaje a la familia de la víctima para pedir perdón. Lo hizo a través de WhatsApp.

“Se comunica con toda mi familia pidiendo perdón, pidiendo perdón a mí, a las tías, a la familia más allegada”, manifestó Marleny.

Y añadió: “En el momento que me doy cuenta de que mi hijo es asesinado, indignada como mamá por el asesinato de mi hijo, le digo que por qué lo hizo, que por qué me quitó a alguien tan preciado para mí, para mi familia. No solamente le hizo daño a mi familia, a su hijo, que era su adoración”.

La familia de Vidal Reinel Rodríguez considera que el caso habría sido distinto si él hubiera el asesino.

“La sociedad condena mucho en los actos irresponsables que cometen los hombres, pero, como en este caso es una mujer, creo que la Fiscalía y la sociedad no miran eso, que es un hombre el que fue agredido, que fue mi hijo al que le quitaron la vida. Yo como líder social siempre he defendido el derecho a las mujeres, pero, en este caso, me tocó a mí y pido a la justicia, pido a la Fiscalía, que se tomen las mismas medidas que se hace cuando es un feminicidio”, sostuvo.

Jessica Paola Vergara, de 21 años y señalada agresora, fue capturada por el delito de lesiones personales, ya que en el momento de la captura “la víctima no había fallecido”. Sin embargo, al haber atacado a Vidal Reinel con un cuchillo, la familia de la víctima afirma que debería ser otro el delito, en aquel instante una tentativa de homicidio, y que la Fiscalía tiene la culpa.

“Ya no es lesiones personales porque hay una realidad, mi hijo está muerto, y no sé por qué la autoridad no lo tipifica como un homicidio”, apuntó Marleny. Le pide “a la Fiscalía que tome una decisión no mirando que sea una mujer, sino que es un hombre”.

“Que no tomemos este caso como machista, sino que miremos este caso y no solamente por el caso de mi hijo, sino por muchos hombres que tampoco se sienten en su capacidad de denunciar un maltrato”, señaló.

¿Por qué quedó libre la mujer que mató a su pareja?

“Hay que analizar los fines constitucionales que son peligro para la sociedad, para la víctima o riesgo de fuga u obstrucción a la justicia. Si no se presentaron, es válido, es que es excepcional imponer la medida de aseguramiento”, explicó Ricardo Bustos, abogado penalista.

¿Qué diferencia hay cuando un hombre agrede a una mujer y cuando una mujer ataca a un hombre?

“Frente a las condiciones de delitos de los cuales son víctimas las mujeres versus los hombres, vemos que hay una vulneración más grande y un soporte de las conductas más para los lados de los hombres que de las mujeres. Se critica mucho más la vulneración de derechos de género en este caso para las mujeres y los hombres son llamados a soportar, digamos, un estándar más alto frente a las conductas punibles, como vemos las agresiones físicas, las violencias intrafamiliares, en los mismos homicidios”, anotó Bustos.

La familia de Vida Reinel insiste en un llamado a la justicia y sigue cuestionando el por qué la Fiscalía no solicitó la medida de aseguramiento contra la señalada asesina, lo que hizo que el juez dejara en libertad a la mujer, que continúa vinculada al proceso judicial.

