Se conocieron nuevos detalles del caso de Dilan Santiago Castro, un niño de 2 años que fue reportado como desaparecido el 6 de febrero de 2024 y luego fue hallado sin vid el 10 de febrero en un cultivo de papa en la vereda Curubital, en la localidad de Usme.

En esta oportunidad, el caso ha dado un nuevo giro, pues se revelaron los resultados de ADN, lo que sería una prueba crucial para la investigación.

La familia del menor conoció que el ADN encontrado en el cuerpo del niño pertenece a su padrastro (la última pareja de su madre). Esto añade un elemento importante a la investigación, que ya había determinado que la causa de muerte fue una encefalopatía hipóxica, consecuencia de una asfixia mecánica. Dado que la muerte fue catalogada como violenta, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Judicial han tratado el caso como un homicidio desde el principio.

Valentina Gordillo, tía paterna de Dilan, expresó su preocupación en una entrevista con Citytv: “Ya salieron los resultados del ADN que encontraron en el bebé. Pertenecen al padrastro del niño”.

Sin embargo, la incertidumbre persiste sobre las acciones que tomará la Fiscalía, ya que hasta el momento no se han producido detenciones relacionadas con el caso. Gordillo manifestó su inquietud sobre el rumbo de la investigación: “La Fiscalía no nos ha dicho si lo van a capturar. Me preocupa eso. Ellos nos habían dicho desde un principio que la única prueba era el ADN que encontraran en el niño”.

¿Cómo desapareció Dilan Santiago?

El día de la desaparición de Dilan, su madre, Derly Rivas, estaba trabajando en una finca como cocinera. Según relató, dejó al niño en la cocina por unos minutos para realizar otras tareas y, al regresar, Dilan ya no estaba.

Rivas había llegado a la zona en 2023 y había trabajado en la finca junto a uno de los administradores, aunque para el momento del incidente ya no eran pareja.

Vecinos de la finca han comentado sobre la llegada y estancia de Rivas en el lugar, aumentando las incógnitas alrededor del caso. Un lugareño señaló a El Tiempo, que Rivas regresó a trabajar en la finca en enero de 2024, luego de haber terminado su relación con el administrador.

“Ella era mujer primero de uno de los administradores. En diciembre vivió acá y había venido como pareja del muchacho. Ella terminó con él y se regresó para su pueblo. Después fue que, como el 15 de enero, la llamaron para que viniera a trabajar, pero ya no eran pareja con el muchacho“, dijo el hombre al medio mencionado.

El hallazgo del cuerpo de Dilan en una zona previamente inspeccionada por las autoridades ha causado aún más dudas y confusión. Las circunstancias de su desaparición y posterior muerte han dejado muchas preguntas sin respuesta.

La Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades en este trágico caso que ha conmocionado a la región y al país.