Por ahora, son más las preguntas que las respuestas sobre la dolorosa muerte de Dilan Santiago Castro, el bebé de dos años al que le quitaron la vida en Bogotá. Todo comenzó con su desaparición, el 6 de febrero, en una vereda de Usme.

Desde ese momento, se han desencadenado otros hechos que tienen a la Fiscalía con los ojos bien abiertos: la promesa es capturar y condenar al que o a los que le hicieron esto a un niño.

Cronología de crimen de Dilan Santiago

1. Desaparición del niño

Dilan Santiago fue reportado como desaparecido el 6 de febrero de 2024. Según Derly Julieh Rivas, mamá del pequeño, su hijo se perdió en cuestión de minutos. Todo ocurrió en la vereda Curubital de Usme, sur de Bogotá.

2. Empieza la búsqueda de Dilan Santiago

Fue tanta la incertidumbre por la desaparición del bebé que agentes de la Sijín, Policía, Ejército y Bomberos realizaron barridos en la vereda Curubital. Sin embargo, no dieron con su paradero.

“En este momento hay un mecanismo activo de búsqueda entre el Cuerpo Oficial de Bomberos, el Gaula Policía Nacional y Ejército Nacional”, informó el 9 de febrero de 2024 un portavoz de la Alcaldía de Bogotá.

En redes sociales usuarios también divulgaron fotos de Dilan Santiago, todo con el fin de encontrarlo.

3. Habla Derly Julieth, mamá de Dilan Santiago

Derly habló con Edward Porras, Ojo de la Noche de Noticias Caracol, y le contó que su pequeño estaba en la cocina. Ella, según esta versión, salió por un momento para realizar tareas del hogar y cuando regresó a buscarlo ya no estaba.

“Saqué una ropa de mi pieza, la eché en jabón. Traje la leña, la puse encima del fogón, cinco minutos. Miré que mi niño no estaba, salí a buscarlo al instante. Lo llamé, en pleno aguacero salí a buscarlo, pero por ningún lado. Un niño en pleno aguacero tiene que llorar, a lo menos cuando yo lo llamaba él decía ‘ah’, pero él en ningún momento me contestó. Yo escuché a los perros que ladraron por la mañana, sí, pero no le puse mucho cuidado porque pensé que era un muchacho, me asomé, no vi nada, volví y me entré con el niño, seguí con mis labores. Hice almuerzo, le di almuerzo al niño, lo organicé y lo dejé encima de la motico, ahí quedó mi bebé”, narró la mamá del bebé.

4. Aparece el cuerpo del pequeño de 2 años

Diego Fabián Salazar, trabajador de la zona, encontró el cadáver de Dilan Santiago en un cultivo de papa el 10 de febrero. Según aseguró, llegó al sitio para verificar la siembra, pero de repente, “miro el cuerpo del niño, ahí botado, y yo lo que hice fue devolverme de una vez, pues para avisarle abajo a mi hermano”.

Cuando las autoridades arribaron al sitio corroboraron que se trataba de Dilan Santiago, quien estaba bocabajo y solo con una camisa.

5. Madre de Dilan habla del hallazgo del cadáver de su hijo

“Alguien me lo botó por ahí”, fueron las duras palabras de Derly Julieth al enterarse de que su hijo había sido hallado sin vida en un cultivo de papa.

“Yo subí hasta arriba sola y nada. Para que el niño aparezca por ahí botado en el camino, alguien me lo botó por ahí, alguien, porque el niño cómo se va a quitar el pañal. Él tenía un busito azul, un mameluquito, unas chanclas y una braguita azulita con pañal”, comentó en medio de lágrimas.

6 Derly habla de Marlon, padre de Dilan Santiago

Aunque no culpó a su expareja por la muerte del pequeño, sí dijo en Noticias Caracol que se separó de Marlon Castro, padre del niño, por violencia intrafamiliar y por supuestos malos tratos al bebé.

“El papá al comienzo le andaba muy duro. Él lo regañaba mucho, le pegaba con la chancleta y a mí no me gustaba. Yo por eso lo dejé, porque le andaba muy duro al niño. Me escribió para decirme por qué lo estábamos juzgando y yo le dije que si él no tiene nada que ver que se presente (ante la Fiscalía)”, indicó el 10 de febrero, día en que hallaron el cuerpo de Dilan Santiago.

7. Marlon responde a las acusaciones de Derly

“Eso dice ella, pero la separación de ella conmigo fueron problemas personales entre nosotros dos. Ya la convivencia no se pudo más y hubo un problema delicado con ella”, fue la respuesta del Marlon Castro ante esos señalamientos, sin ahondar en qué sucedió con su expareja.

8. Vuelve a hablar Derly Julieth

La mamá de Dilan Santiago volvió a dar declaraciones sobre el hallazgo del cuerpo de su bebé.

“Yo no lo he podido mirar. No se sabe si el niño fue abusado o asfixiado, porque el niño estaba morado. No se sabe si nos entregan el cuerpo hoy”, manifestó el 12 de febrero, dos días después de que encontraron el cadáver del niño.

9. Derly y Marlon en la Fiscalía

En la mañana del 13 de febrero, Derly y Marlon, padres de Dilan Santiago, rindieron indagatoria ante la Fiscalía General de la Nación para hablar sobre lo que pudo haber sucedido con el pequeño.

Ese mismo día, Derly hizo una fuerte declaración: “Lo único que quiero es que den con la persona (que lo hizo), porque la verdad me están juzgando a mí y nadie sabe el dolor. Yo sigo acá parada porque yo quiero dar con el responsable de lo de mi hijo, porque la muerte de mi hijo no puede quedar impune, porque yo quiero dar con el responsable para que él sienta lo mismo que se siente eso. Sea por la ley o sea por mano propia, pero la muerte de mi hijo no va a quedar así”.

10. Derly habla de novio que tuvo hace poco

La mamá de Dilan afirmó que se ha preguntado quién pudo haberle hecho algún daño a su bebé, pero dudó que un reciente exnovio -no el papá del niño- haya estado involucrado en el hecho.

“Yo hasta ahora me he puesto a pensar y no, la verdad, no. Yo tuve una relación con una persona, pero la relación no funcionó porque yo tengo un hijo. Él quería salir a discoteca, él quería salir a conocer, yo con mi hijo no puedo. Entonces, yo le dije a él que dejáramos las cosas así, porque yo obviamente prefiero a mi hijo que a un hombre”, agregó.

11. Capturan a Marlon Castro

Las autoridades capturaron en los juzgados de Paloquemao al padre de Dilan Santiago por el delito de violencia intrafamiliar contra Derly Rivas.

Según la Fiscalía, Marlon habría golpeado a la joven en noviembre de 2023, en el municipio de Ataco, departamento del Tolima. La detención no está relacionada con el crimen del pequeño.

12. Confirman que Dilan Castro fue asesinado

Se reveló el dictamen de Medicina Legal sobre la inspección al cuerpo del menor. La información entregada por el instituto indica que Dilan Santiago Castro murió por asfixia mecánica, por lo que se catalogó como un caso de homicidio.

La necropsia, además, descartó que el pequeño presentara signos de abuso sexual.

13. Tío de padre de Dilan Santiago duda de la mamá del bebé

“El niño Dilan Santiago estaba a cargo de la mamá y también se nos hace un poco complejo que lo haya perdido en cinco minutos, que se le haya extraviado el niño”, subrayó José Arley Gordillo, tío de Marlon Castro.

Añadió que “las declaraciones que ha entregado la mamá no son coherentes, porque ella da una declaración hoy y después da otra. Es algo que deja esa sospecha, algo que no encaja en todas las declaraciones que ella ha dado”.

14. Fiscalía dice que movieron cuerpo de Dilan Santiago en varias oportunidades

“El peritaje de Medicina Legal manifiesta que la muerte es a causa de una encefalopatía hipóxica y, por lo tanto, estamos recolectando todas las evidencias que nos permitan llevar a los presuntos responsables de este homicidio ante los jueces de control de garantías y buscar justicia para este menor de dos años”, explicó en Blu Radio Leonor Merchán, directora de Fiscalías de Bogotá.

Además, la funcionaria aseguró que el lugar donde fue encontrado el cuerpo del pequeño Dilan Santiago no es el sitio donde el bebé de dos años falleció. Creen que el cadáver del bebé fue movido en distintas oportunidades para evitar que fuera hallado por las autoridades.

15. Ropa que tenía Dilan Santiago genera dudas

La Fiscalía recalcó que era imposible que el niño caminara más de 30 minutos, hasta el sitio donde fue encontrado. Además, subrayó que es sospechoso que el cadáver estuviera desnudo de la cintura para abajo y solo tuviera una camiseta, una prenda para nada típica en una región fría y que al parecer no corresponde con la ropa descrita por la mamá.

16. Tía de Dilan revela llamada que tuvo con Derly Julieth

Valentina Castro, tía paterna de Dilan Santiago, sostuvo en entrevista con El Tiempo que ella se enteró de que el bebé había desaparecido porque una vecina se lo contó. Sin embargo, dijo que la mamá del pequeño se lo negó.

“A mí me llamó una vecina a decirme que el niño estaba desaparecido. Llamé a Derly y ella me dijo que dejáramos de inventar chismes, que de qué le estaba hablando, que no me metiera en su vida. Eso fue el martes. Yo llamé a la Policía y ahí empezaron a investigar”, recalcó Valentina.

17. ¿Qué viene ahora para el caso de Dilan Santiago?

Las autoridades, que analizan pruebas tomadas al cuerpo del niño, siguen investigando para responder la pregunta que se hace toda Colombia: ¿quién mató a Dilan Santiago?