Una mujer relató la manera tan angustiante en la que resultó hurtada a bordo de un bus que cubre la ruta entre Medellín y el municipio de La Ceja, dejando en evidencia no solo el grado de desprotección frente a los delincuentes, sino la coordinación de los criminales, pues todo indica que se trató de una banda entera la que cometió el hurto.

Según el relato que le entregó la mujer al medio Mi Oriente, cuando se dirigía en la mañana hacia su lugar de destino y el bus había pasado ya por la estación Exposiciones, una mujer abordó el vehículo y se sentó a su lado y, unos minutos después, comenzó a sentirse mareada y confundida.

“Al principio, no sospeché nada; era una mujer mayor, y no imaginé que algo raro estuviera sucediendo. Cuando me acerqué a mi destino, me levanté para avisarle al conductor, pero en ese momento varias personas también se pusieron de pie, lo que creo que fue parte de una estrategia para distraerme”, contó la mujer.

Desorientada, la mujer intentó bajarse del vehículo pero relató que un hombre que se encontraba al frente suyo le bloqueó el paso asegurando que también iba a descender. Al mismo tiempo, otra mujer bloqueó la salida cerca del conductor.

En medio de toda esa confusión, otro hombre comenzó a empujar el bolso que la mujer portaba, lo movió con el codo para acercárselo a otra persona que estaba lista para abrirlo. Aturdida, mareada y con debilidad física, la mujer le pidió al conductor que le permitiera bajar en el Sena.

“Me sentía aturdida, mareada, con las manos sudando y las piernas temblando. Fue entonces cuando un hombre me empujó fuertemente y una chica rubia se me puso enfrente, diciéndome algo que no entendí, y luego se rió. Me bajé del bus sintiéndome muy mal y ahí fue cuando noté que algo andaba mal. Revisé mi bolso y ya no tenía mi celular, mi billetera (donde llevaba dinero, tarjetas y mis documentos), ni mis tiquetes del mes”, relató la víctima.