El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, anunció que propondrá una campaña para que se cumplan las normas relacionadas con la tenencia de mascotas potencialmente peligrosas, luego de la tragedia ocurrida en Bucaramanga, donde una jauría de pitbulls mató a un niño.

En su perfil oficial de Twitter, el funcionario trinó en la mañana de este jueves que se deben tomar medidas para proteger a los niños:

No hay palabras que puedan mermar al menos un poco el dolor de una madre al perder a su único hijo, quien el miércoles pasado a las 11:00 de la mañana, fue atacado por varios perros pitbull en el norte de la capital santandereana (Bucaramanga). Ocurrió en zona rural, cerca del sector de El Cable, en el barrio Café Madrid.

De acuerdo con los relatos de la familia, el niño de cinco años salió de la casa, acompañado por una tía que lo cuidaba mientras la mamá trabajaba. Iban a coger unos limones, pero poco a poco el pequeño se fue alejando. Se presume que decidió regresar a su vivienda, a unos 100 metros.

De un momento a otro, escucharon los ladridos de una jauría. Una comadre fue quien se percató de que los cuatro pitbulls estaban mordiendo al pequeño. Como pudo, intentó ahuyentarlos y correr por auxilio.

Los animales acabaron con su corta existencia tras morderlo en varias partes del cuerpo. La noticia de la tragedia se extendió rápido, los familiares pedían a gritos justicia.

Habitantes de la zona y los familiares del menor aseguraron que habían denunciado el peligro que generaban estos caninos de raza peligrosa.

En la zona, dicen, todos le temen a los perros, “para que la gente pueda bajar o subir, toca pegar el grito para que el dueño los tenga, porque eso es un peligro”.

“Necesito que me ayuden para que esto no quede impune. Pido que se haga justicia, que pague por esta muerte, no es justo que este señor haga lo que quiera con la comunidad y nadie dice nada, ya tiene varias demandas”, clamó la doliente.