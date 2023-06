El abogado Miguel Ángel del Río y el coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, jefe de Casa Militar de la Presidencia de la República, fueron citados a declarar por la Fiscalía el próximo jueves 15 de junio por la muerte del teniente coronel Óscar Dávila, adscrito a la seguridad de la Presidencia, en una camioneta en la localidad de Teusaquillo.

Dávila, según fuentes cercanas a la Fiscalía, iba a ser citado a declarar por el escándalo gubernamental relacionado con las “chuzadas” a la niñera Marbelys Meza, quien trabajaba para la exjefe de Gabinete de la Presidencia, Laura Sarabia.

La primera información oficial la compartió el presidente Gustavo Petro, quien aseguró que Dávila “ha muerto por suicidio”. Por su parte, el abogado Miguel Ángel del Río denunció que de la Fiscalía lo tenían amenazado. “Le advirtieron que no se detenían ‘hasta que corriera sangre’. Hoy se quitó la vida con su arma de dotación. Lo de la Fiscalía es una persecución infame”, escribió el jurista en sus redes sociales.

Ante el llamado de la Fiscalía, el abogado Miguel Ángel del Río anunció en una entrevista con Caracol Radio que no asistirá a la diligencia. “Es una vergüenza, yo no tengo por qué asistir a ninguna diligencia de la Fiscalía porque yo no tengo una investigación en mi contra, soy abogado defensor, defiendo al patrullero de la Dijín con ocasión a una investigación y una citación de interrogatorio. Si ellos no tienen nada desde el punto de vista investigativo, que busquen, por otro lado, o que me digan que me van a abrir alguna indagación”, explicó.

En este sentido, y frente a las denuncias que el jurista ha hecho por presuntas persecuciones de la Fiscalía en contra del coronel Dávila, anunció que interpondrá una denuncia en contra del Francisco Barbosa y otros funcionarios de la entidad, por de las que fue víctima el coronel Dávila días antes de su muerte.

“Él me advierte que ese día, 6 de junio, estaba dirigiendo la inspección judicial en el piso 13 y que empieza a tener diferencias con un funcionario de la Fiscalía, el cual quería que estuviera presente un periodista en medio del procedimiento en tiempo real. Cuando le dijo que eso no era posible, esa persona le advirtió que la copia espejo se había hecho en ese lugar por parte de él y que él sería el primer capturado del Gobierno. Le adicionó a esa particularidad la expresión que ‘derramarían sangre’ en el Gobierno. Ese era su gran temor y por eso me busca”, afirmó el abogado en la entrevista radial.

Por eso, el abogado Miguel Ángel del Río anunció que presentará una denuncia en contra del fiscal, Francisco Barbosa, y del funcionario que hizo la inspección judicial.