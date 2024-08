Por: El Colombiano

El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult... Visitar sitio

Señor conductor, no se le olvide que desde este lunes cambia el pico y placa en Medellín y los otros nueve municipios del Valle de Aburrá y para que haya un periodo de adaptación, esta semana las sanciones serán pedagógicas, pero esto no significa que quienes infrinjan la medida no tendrán que responder por este irrespeto a las normas de tránsito.

(Vea también: Hermano mayor de Pedro Sarmiento fue su donante en el trasplante de médula ósea)

Cuando se hace mención a la sanción pedagógica, esto consiste en que los conductores sorprendidos deberán acudir a un curso, similar al que se hace al momento de buscar un descuento en las multas de tránsito. Este tiene una duración de dos horas, en el que se dictará cátedra sobre el respeto a las normas de tránsito.

Lee También

Este se puede solicitar en Medellín mediante la plataforma de Movilidad en Línea, mientras que en los demás municipios se debe acudir a cualquier Centro de Atención Integral (CIA) para programar la cita para realizar este curso en un periodo máximo de cinco días hábiles.

En caso de programar la cita para hacer el curso pedagógico y no asistir al mismo, tendrá un plazo de tres días para justificar la inasistencia y programar un nuevo curso.

Si definitivamente no hace el curso pedagógico impuesto por la autoridad, el conductor deberá pagar la multa completa por la infracción cometida, que para los efectos del pico y placa la sanción es de 573.000 pesos.

⚠️#PicoYPlacaMED Lunes 5 de agosto:

🚗Vehículos particulares: Placas finalizadas en 0️⃣ y 2️⃣

🛵 Motos de dos y cuatro tiempos: Primer dígito de la placa 0️⃣ y 2️⃣

⏰Recuerda que la medida rige entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m. pic.twitter.com/A8nMFra55G — Secretaría de Movilidad de Medellín (@sttmed) August 5, 2024

Recuerde que los comparendos pedagógicos por esta medida solo se impondrán durante esta semana y para este lunes regirá para los vehículos particulares con el último dígito de la placa 0 y 2, mientras que para las motos de 2 y 4 tiempos es con los mismos números, pero con el primer dígito.

La medida del pico y placa rige entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, en jornada continua, en los 10 municipios del Valle de Aburrá, tal como venía rigiendo en los últimos seis semestres.

La nueva rotación continúa esta semana de la siguiente manera. martes: 6-9, miércoles: 3-7, jueves: 4-8 y viernes: 1-5. Se le pide a los conductores estar pendiente de estos cambios para evitar sanciones.

Hay que destacar que hay vías exentas de la medida como son, en Medellín, la avenida Regional y la autopista Sur, el corredor paralelo de la quebrada La Iguaná y la vía Las Palmas. También hay libertad de circulación en los cinco corregimientos. En Envigado también hay libertad para transitar en la vía Las Palmas, Loma del Escobero y avenida Regional, mientras que en Bello se puede utilizar libremente la autopista Medellín-Bogotá y la vía del corregimiento San Félix.

(Lea también: ¿Por qué Bello no exceptuó la Autopista Norte y la vía Regional del pico y placa?)

A propósito de Bello, no se permite transitar con la medida en la autopista Norte y la avenida Regional debido a las afectaciones viales que se registran en la glorieta de Niquía, ya que sin la medida podrían llegar más de 20.000 vehículos que colapsarían aún más este punto.

Tampoco se permite el tránsito en la autopista Sur, en el tramo de Itagüí, puesto que desde esta alcaldía indicaron que próximamente iniciarán obras en el sector de Fábricas Unidas, con el fin de acabar con las congestiones en este corredor.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.