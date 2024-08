Por: Q'HUBO MEDELLÍN

Pedro Sarmiento sigue jugando el partido más importante de su vida tras haber sido sometido hace una semana a un trasplante de médula ósea en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, como parte del tratamiento al cáncer de sangre con el que fue diagnosticado.

Se pudo conocer que en este centro hospitalario permanecerá por dos semanas más como parte de su recuperación, aislado y bajo el cuidado de los especialistas. Es importante mencionar que Juan Carlos Sarmiento, hermano del técnico con pasado en Independiente Medellín y Atlético Nacional, fue quien sirvió como donante.

“Tuvimos la fortuna de que entre todos (su hermano mayor (Javier), los tres hijos de Pedro (Pamela, Paula y Daniel) y Juan Carlos) hubo uno que tenía características idénticas a la médula de Pedro y gracias a Dios me lo concedió a mí. Los demás eran compatibles, pero tenían un porcentaje menor y si bien en determinado momento podían ser opciones, era mejor echar mano a la alternativa más probable”, le contó el hermano a El Colombiano.

Así las cosas, Juan Carlos, que ha sufrido cinco infartos y no tiene la mejor condición médica por la que no podía usar una anestesia fuerte, manifestó que vio cuando le transplantaban las células madre a su hermano:

“Es un momento muy lindo en lo espiritual, físico y científico. Fue algo así como en vivo y en directo, lo quise ver. Resultó un poco tortuoso para mí, pero se pudo realizar. Lo hice con amor y de la mano de Dios, con su ayuda salimos adelante y todos esperamos que el proceso siga bien”.

Por su parte, Pamela Sarmiento, hija del entrenador antioqueño dijo en diálogo con ‘Red+ Noticias’ que: “Mi papá está aislado, nadie puede entrar o salir para verlo. La verdad no lo veo hace dos semanas. Él va bien, es un duro…antes de entrar a cirugía me estaba dando una charla técnica a mí de la vida. Mi papá tiene un carácter inquebrantable. No conozco a nadie así”.

De esta forma, se espera que Pedro Sarmiento, salga victorioso de este partido como lo ha hecho en muchos que ha tenido durante su carrera deportiva. ¡Pronta recuperación profe!

