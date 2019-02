Para el concejal de Bogotá la decisión de seguir adelante en la contienda política, pese a los escándalos en su contra, consolida una intención del partido de no abandonar sus intenciones de medir el caudal político que todavía los acompaña.

“Sigo con mi candidatura, soy un convencido que sin la consulta interpartidista no hay posibilidad de ganar”, manifestó el concejal progresista que ha estado envuelto en escándalos por supuesto maltrato y abuso de mujeres.

Sigo con mi candidatura, soy un convencido que sin la consulta interpartidista no hay posibilidad de ganar. Trataré de ganarla, pero si no es así apoyaré sin duda a quien la gane. El caso es que dentro de la C. Humana nos quieren sacar de ese escenario y entregarnos sin competir. https://t.co/mBWVTgxzm0

— Hollman Morris (@HOLLMANMORRIS) February 17, 2019