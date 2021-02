Antanas Mockus, que ha estado un poco desaparecido de la escena política en los últimos meses, manifestó en una entrevista con la revista Semana que el presidente Iván Duque lo ha sorprendido, con respecto al manejo que le ha dado a la pandemia del coronavirus.

“La tarea de Duque ante el virus ha sido mucho mejor de lo que yo me esperaba. Le destaco la capacidad de pedagogía y la perseverancia. Sin embargo, me molesta no ver la importancia y el valor de cada uno para resolver la crisis y apoyarnos mutuamente”, precisó.