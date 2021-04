Por lo mismo, el ministro de salud evitó dar su opinión en La W, donde le preguntaron si había cambiado de oponión con respecto a fumigar cultivos ilicítos con glifosato, que según dijo en 2015 (cuando era viceministro de salud), podía desarrollar cáncer linfoma de Hodgkin 15 o 20 años después de la exposición, como se escucha a continuación:

No obstante, Fernando Ruiz aseguró en la emisora que el decreto que firmó el presidente Iván Duque sobre las pautas para retomar la aspersión aérea con el químico no es una aprobación, aunque ya hay una lista de regiones donde se retomaría ese mecanismo de erradicación de cultivos de coca.

“Yo no me puedo pronunciar porque tengo una declaració de impedimiento radicada y que todavía no se ha tomado una decisión al respecto. […] En esto no hay posiciones personales son eminentemente técnicas, con la evidencia científica”, declaró el ministro de Salud.