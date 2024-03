Por: Caracol TV

Sigue la polémica en el Caribe luego de que el presidente Gustavo Petro llegara a Cartagena, pero no asistiera a la cumbre sobre la crisis energética que había convocado su gobierno. A la reunión tampoco fueron varios alcaldes y gobernadores de la región. Después las declaraciones del ministro de Minas sobre una constituyente levantaron más ampolla.

De 63 alcaldes solo asistieron 15, y de 7 gobernadores llegaron 3. Ante ello, el presidente Petro “se retira del espacio, no va a hacer presencia”, le informó la vicepresidenta Francia Márquez a los presentes.

Algunos asistentes manifestaron su molestia.

“Es el problema de las tarifas impagables que tenemos más de 11 millones de costeños y el presidente de la República se retira sin dar la cara aquí”, declaró molesto uno de los asistentes a la cumbre.

Sin embargo, la vicepresidenta rechazó el reclamo y acusó a quienes generaron la crisis energética en la región Caribe.

“Dígame cuántos gobiernos hicieron lo que nosotros hoy estamos haciendo en esta región, ninguno. Precisamente el tema de la energía tiene que ver con que aquí hubo políticos y gobiernos que le dieron la espalda a su gente”, subrayó Márquez.

A su vez, el director nacional de Planeación adicionó denuncias de saqueos y muertes a los concesionarios de la energía.

“Producto de la mala prestación del servicio aquí en el Caribe han muerto más de mil personas electrocutadas por las fallas que presenta el sistema”, dijo Alexander López, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Finalmente, Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía, anunció que por orden presidencial convocaba nueva cumbre para analizar el tema de las altas tarifas.

“Después de Semana Santa empezamos a trabajar la convocatoria y muy rápidamente esperamos darle la fecha a la ciudadanía en el Caribe”, afirmó.

De la nueva cita no se sabe sede ni fecha, pero sí que además de los mandatarios territoriales habrá una presencia nutrida de las comunidades.

“Se llevaron billones de pesos en diferentes momentos de nuestra historia, con diferentes nombres, y nuestra responsabilidad es evitar que eso vuelva a ocurrir y eso es un proceso constituyente, que la gente tenga la posibilidad de tomar decisiones sobre esas soluciones que le estamos planteando, y en ese sentido tiene todo que ver con la constituyente, con un proceso constituyente”, agregó Camacho.

Entre tanto, este último anuncio no ha sido bien recibido por algunos gobernantes del Caribe, quienes han rechazado que se intente politizar toda la situación de alza en las tarifas de energía en la región.

“Yo estoy de acuerdo que haya una audiencia pública, que participe la comunidad, que participemos los gobernantes, pero yo lo que no quiero es que a esa audiencia pública se le dé el matiz de un escenario constituyente, como se dijo ayer por parte del Gobierno nacional. Yo creo que no deberíamos confundir una intención de presidente frente a una Asamblea Constituyente, que está en todo su derecho, con un tema de tarifas que nos agobia, que nos desespera y que no vemos solución. Si va a haber un escenario de discusión frente al tema de tarifas, donde lo podamos hacer de la mejor manera, pues allí estaré, pero si el escenario es para darle un color político y relacionarlo con una posible asamblea constituyente que el presidente Petro quiera impulsar para Colombia, no cuenten conmigo”, señaló Dumek Turbay, alcalde de Cartagena.

