En medio de la controversia que ha generado la libertad de algunos procesados por delitos cometidos durante el paro nacional de 2021 –entre ellos integrantes de la Primera Línea–, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, expresó su “dolor” por el hecho de que un sector de la sociedad se oponga a la libertad de esos jóvenes como voceros de paz, y sí tolere la excarcelación de “un alias no sé qué, que mató a tantos y descabezó a tantos”.

(Le puede interesar: Cárcel para alias ‘Camila’, señalada de gestionar recursos del Eln para la ‘primera línea’)

En entrevista con EL COLOMBIANO, Osuna aseguró que “la sociedad ha aceptado con cierta facilidad” la figura de gestores de paz, que ha permitido la libertad de personas con “un prontuario criminal de sangre muy notable”. Sin embargo, “ha rechazado abierta y airadamente” la excarcelación de jóvenes, casi siempre líderes juveniles o comunitarios, que han participado en la protesta.

“Esto me ha llamado la atención: somos una sociedad intolerante frente a la disidencia. Nosotros toleramos que un alias no sé qué, que mató a tantos y descabezó a tantos, salga como gestor de paz, pero que una persona que participó en protestas y terminó encarcelada salga como vocero de paz nos parece una cosa que no podría suceder en una sociedad democrática. He recogido eso con cierto dolor por la sociedad en la que vivimos”, manifestó.