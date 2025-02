Luego de que se conociera la renuncia de Jorge Rojas, el recientemente posesionado como director del Departamento de la Presidencia (Dapre), se empezó a especular con la salida de otros miembros del Gobierno, aunque muchos manifestaron en el consejo de ministros que no lo iban a hacer por decisión propia.

En la mañana de este miércoles, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, señaló que, como se propuso al inicio de año, los ministros pongan su cargo a disposición del presidente para que este decida con quien desea contar de cara al 2025. Esta idea, según señaló, ya la había dado en el retiro que hicieron todas las cabezas de las entidades y ministerios semanas atrás.

“Propongo a las y los ministros, como lo hice sin suerte hace dos semanas, que renunciemos hoy para dejar en libertad al señor Presidente de hacer los cambios que él considere necesarios para asumir los retos de la recta final de gobierno . Es evidente que como jefe de estado no está satisfecho con los resultados y un sector importante de la opinión nacional tampoco”, escribió Cristo en X.

Y es que en diferentes momentos del consejo, el presidente habló de “sectarismo” y “agendas propias” por parte de los ministros y directores, lo que hacía que no se cumpliera con el plan del Gobierno. Las acusaciones, muy graves, provocaron que varios ministros y hasta la vicepresidencia Francia Márquez le dijeran al presidente que su intención es la de llevar a cabo el plan de Gobierno, pero que si así lo quería y pretendía, podía disponer de sus cargos.

De hecho, el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, quien no asistió al consejo, pero sí estuvo pendiente de él, publicó en su cuenta de X, casi a la medianoche, que ponía su cargo a disposición del presidente, lo que se conoce como una renuncia protocolaria, más no significa su salida del cargo. Así lo manifestó:

Creo que es menester de todo el Gabinete y de todo el alto gobierno presentar sin demora la renuncia protocolaria.

Quienes no hemos sido electos, no podemos aferrarnos a las dignidades, el mínimo gesto de agradecimiento es no amarrarle las manos al Presidente.

Durante el consejo de ministros, la misma vicepresidencia Francia Márquez le recordó a Petro que su cargo como ministra de la Igualdad estaba a su disposición. Cabe recordar, que su función como ‘vice’, al ser un cargo de elección popular, no está a discreción del presidente.

Aún no se ha dado a conocer que vaya a haber un consenso entre los ministros para presentar la renuncia protocolaria, pero sí se sabe que varios están analizando su continuidad dentro del proyecto del Gobierno. De hecho, recientemente hubo una salida de varios funcionarios, lo que derivó en llegadas, como pasó con el nuevo jefe del despacho, Armando Benedetti, o cambios de cargo, como fue el caso de la recién posesionada como canciller, Laura Sarabia.

Por ejemplo, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, le dijo al presidente que no estaba de acuerdo con la llegada de Benedetti y aunque no dijo directamente que iba a renuncia, sí le planteó la idea al presidente de disponer de su cargo en caso de que él siguiera. Hasta el momento, no se conoce que ella haya presentado su renuncia protocolaria.

