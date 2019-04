El jefe de esa cartera manifestó que no actuó de manera ilegal, y en principio dijo que la muerte de Torres fue un accidente durante un forcejeo con el militar Daniel Gómez, porque esa versión fue la que dio el cabo involucrado a la Fiscalía, informó Caracol Radio.

“La versión que se entregó el pasado miércoles fue una versión coincidente entre lo que había expresado el cabo Daniel Gómez a sus superiores, como a la Fiscalía General, en su interrogatorio. En el día de hoy (domingo) nos entregan los resultados de la necropsia y por lo tanto la versión inicial no es coincidente con estos nuevos elementos de prueba”, explicó Botero.

De igual manera, el ministro aseguró, según citó la cadena radial, que es “obvio” que la oposición pida renuncias de funcionarios del Gobierno pero que él no cederá a esas peticiones.

“Yo no tengo porque renunciar, yo no estoy involucrado en ningún hecho y he actuado con transparencia. Obviamente la oposición siempre pedirá renuncias de funcionarios del Gobierno pero no renunciaré”, manifestó.