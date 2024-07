Por: El Espectador

La búsqueda del llamado “acuerdo nacional” tendrá un componente clave con los expresidentes, con quienes la Casa de Nariño buscará puentes para intentar que se sumen a los diálogos que se quieren plantear para analizar si el país finalmente va o no hacia una asamblea nacional constituyente.

Lo que se quiere que los exmandatarios más críticos, como Álvaro Uribe, Iván Duque, Andrés Pastrana y en cierta medida César Gaviria, y los menos confrontacionales –Juan Manuel Santos y Ernesto Samper–, ayuden a construir los puentes que el Gobierno de Gustavo Petro quiere tender para lograr consensos con todos los sectores.

De acuerdo con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, él será el encargado de buscar esos acercamientos como parte de las tareas que el asignó el presidente Petro en torno al acuerdo nacional y la constituyente.

“Con el expresidente Gaviria hace tiempo no hablo, pero en la búsqueda de este acuerdo nacional, una vez me posesione, voy a buscar al expresidente Gaviria para tener una conversación sobre los temas de la agenda de reformas institucionales y de la posibilidad de construir un acuerdo para convocar una constituyente”, precisó Cristo, quien ha mantenido duras confrontaciones políticas con el exmandatario liberal por el manejo de esa colectividad.

Y agregó: “Vamos a hablar con todos los sectores, vamos a escucharnos. Hay muchas diferencias, hay profundas diferencias, pero, y yo no me resigno como colombiano, no podemos aceptar que definitivamente en Colombia se volvió imposible llegar a un acuerdo sobre algo. Eso le hace un daño inmenso a la sociedad y es lo que ha frenado las posibilidades de desarrollo de Colombia”.

Tanto Uribe como Duque y Pastrana se han mostrado críticos de la propuesta del acuerdo nacional y de encaminar el país hacia una constituyente, mientras que Santos y Samper han estado más prestos a abrir ese tipo de diálogos.

Sin embargo, Juan Manuel Santos publicó un video este domingo 7 de julio en el que expresó que la constituyente que quiere Petro es”innecesaria e inconveniente”, motivo por el cual se alejó de esa idea y sugirió otros caminos.

