Juan Manuel Santos se refirió a la idea que durante varios meses ha promovido el presidente de Colombia, Gustavo Petro, de conformar una constituyente. El exmandatario y Nobel de Paz expresó que esa propuesta no es conveniente y sugirió otros caminos.

“En este grado de incertidumbre que vive el país, la propuesta de conformar una constituyente es lo que menos necesitamos . Como lo he manifestado en diferentes ocasiones, dicha propuesta es inconveniente, innecesaria y es meterse en un callejón sin salida, porque no existen los votos, los tiempos, ni los argumentos”, aseguró en un video publicado en su cuenta de X.

El exjefe de Estado preguntó qué puntos de la Constitución de 1991 no sirven actualmente para llevar a cabo las reformas que el país necesita, dando a entender que con la normativa actual el presidente Petro debe estar en la capacidad de cumplir con su plan de gobierno.

Santos les pidió al presidente y a su otrora ministro de Interior, Juan Fernando Cristo (quien fue nombrado de nuevo en ese cargo) que se dediquen a implementar el Acuerdo de Paz durante los dos años que restan al Gobierno Petro.

“Dedíquense, ojalá, a implementar el Acuerdo de Paz como se lo va a pedir la Comunidad Internacional al presidente Petro en el Consejo de Seguridad esta semana en New York. Esto sería un buen programa de gobierno en estos dos años que le quedan, no requiere de reformas constitucionales, ni siquiera nuevas leyes, sino capacidad política y coordinación”, recomendó el expresidente.

“A propósito del nombramiento de Juan Fernando Cristo, fue un muy buen ministro del Interior en mi gobierno y ojalá le vaya bien en su nueva oportunidad para que al país le vaya bien”, dijo Santos.

El exmandatario expresó que el santismo no existe y que sus exfuncionarios han sido nombrados en otros gobiernos por las cualidades y capacidades personales que poseen, no porque sean su cuota política.

“Yo me retiré de la política activa, no me interesa seguir aferrado al poder, no participo en elecciones, no tengo partido, no tengo, ni tendré cuotas en el gobierno, pero eso si como expresidente siempre estaré listo ayudar para que a Colombia le vaya bien”, concluyó.