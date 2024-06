Por: El Colombiano

El expresidente Juan Manuel Santos se refirió a las declaraciones que entregó el excanciller Álvaro Leyva sobre el alcance del Acuerdo Final de Paz con las Farc que se firmó en 2016.

Leyva ha sostenido que el Acuerdo faculta la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva constitución. Ante esto, el expresidente, en cuyo Gobierno se sacó adelante ese proceso, ha señalado que eso es un imposible.

En diálogo con el periodista Daniel Coronell, el exjefe de Estado le contestó a Leyva un señalamiento que le hizo de haber propuesto una Asamblea Constituyente para remplazar al expresidente Ernesto Samper (1994-1998).

“La entrevista de Leyva en la Revista Semana me produjo un sentimiento de vergüenza ajena y cierta tristeza de ver a Leyva con esas tesis y trayendo a colación aspectos y cosas que nada tienen que ver”, mencionó Santos.

A esto, agregó que el exfuncionario “se refería a una propuesta que habían hecho el siglo pasado —eso fue en 1997— las Farc a un proceso que se inició para buscar la posibilidad de un proceso de paz y en esa propuesta las Farc decían que, como culminación del proceso si tenía éxito, se podía convocar una Constituyente”.

“Nada tiene que ver con la discusión de hoy (…) No sé por qué trae a colación eso si no tiene ningún sentido”, agregó.

Por otro lado, Juan Manuel Santos, quien le pidió sentido común a Petro, indicó que, ante estos señalamientos, “me da tristeza verlo en estas ya a estas alturas de la vida aferrado a ver si puede figurar”.

Sobre esto, añadió que “no le daría mucha importancia, realmente lo que está diciendo no tiene ningún asidero y no se le debe dar la importancia que algunos le están dando porque no la tiene”.

En esa misma entrevista, el exmandatario advirtió que si el Gobierno quiere convocar una Constituyente no puede hacer por otra vía que no sea por las que establece la Constitución Política de 1991.

