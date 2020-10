La minga indígena, que viajó desde el Cauca, completó su primera marcha en Bogotá. El trayecto, que empezó pasadas las 9 de la mañana en el Palacio de los Deportes, se llevó con total normalidad a través de diferentes vías de la ciudad.

Los marchantes anduvieron por la calle 63 hasta la carrera 30; allí se movilizaron hacia el sur hasta que tomaron la calle 26. En esa vía arterial se transportaron hasta llegar al centro de la ciudad, donde por la carrera Séptima llegaron hasta la Plaza de Bolívar.

Las pocas afectaciones viales se vieron en la calzada lenta de la carrera 30 y en la calle 26. Sin embargo, la guardia indígena mantuvo su promesa y se cercioró de que la minga indígena no obstruyera la troncal de Transmilenio que va desde el occidente hacia el oriente de Bogotá.

Con el fin de ayudar a las personas que se movilizaban hacia el centro de la capital, la Secretaría de Movilidad informó que se habilitaban vías alternas como la carrera 33 o la carrera 40 y luego la avenida de las Américas hacia el oriente.

Por su parte, la alcaldesa Claudia López agradeció en su cuenta de Twitter a la minga indígena, por su compromiso con las condiciones acordadas para esta movilización social.

Estas son algunas imágenes de la marcha de la minga indígena en Bogotá:

El movimiento indígena llegó a la capital del país luego de que el mandatario no aceptara reunirse personalmente con sus líderes la semana pasada.

Según explicó el analista Ariel Ávila en la revista Semana, el único objetivo que tienen las comunidades indígenas con sus protestas en Bogotá es convocar al Gobierno a un diálogo político.

“Esta vez para la minga no hay pliegos, no hay una lista de reclamos o puntos a negociar. La minga ha dicho que está cansada de lo que ellos llaman incumplimientos del Gobierno Nacional, dicen no querer negociar plata que nunca llegara a los territorios o reformas que nunca se harán. De hecho, los indígenas manifiestan que son más de 1.000 acuerdos los que se les han incumplido históricamente. Esta vez convocan a un diálogo político, diálogo que girara en tres puntos: vida y paz, territorio y democracia”, aseguró el experto.