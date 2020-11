green

El ministro Carlos Holmes Trujillo dijo que pese a esta posible división entre los altos mandos eso no afecta el cumplimiento de los deberes, y aseguró que tanto el general Óscar Atehortúa, director de la Policía Nacional, y el general William Salamanca, inspector general de la institución, se mantendrán en sus cargos hasta que sean las autoridades competentes las que resuelvan este proceso.

“El general Salamanca tiene unos deberes que debe cumplir. El general Atehortúa tiene unos deberes que debe cumplir. Tienen unos derechos que les deben ser respetados. Y las garantías procesales de presunción de inocencia, debido proceso, derecho a la defensa y a la contradicción de la prueba son garantías que el Gobierno respeta, preserva y defiende”, manifestó el ministro Trujillo, en declaraciones que recogió Semana.

A su turno, el investigado general Atehortúa dijo que en este momento ni siquiera ha empezado su defensa, debido al proceso disciplinario en su contra que adelanta la Procuraduría por presuntas irregularidades relacionadas con el proyecto de viviendas fiscales Cenop, en San Luis (Tolima).

“Se me endilgó un pliego de cargos, y yo tengo derecho a una solicitud de pruebas, que ya la hice. No obstante, la Sala Disciplinaria pidió otras pruebas que tienen que ser adelantadas antes de que yo empiece mi defensa”, afirmó el alto oficial en la rueda de prensa.

Cargos a general Atehortúa por presunta corrupción en la Policía

La Procuraduría informó en un comunicado, de cuando citó al general a juzgamiento disciplinario (el 10 de marzo de 2020), que al general Atehortúa “se le reprochan aparentes faltas en el trámite que dio a las acciones disciplinarias por estos hechos cuando ocupó la Inspección General, y supuesta extralimitación de funciones y tráfico de influencias en su cargo de director”.

El organismo de control le endilgó cuatro cargos al oficial, y uno de ellos tiene que ver con que habría usado “de manera indebida la influencia derivada del ejercicio de su cargo, para que el inspector general de esa institución, general William René Salamanca, no diera curso a una actuación disciplinaria que estaba adelantando por posibles irregularidades ocurridas en el proyecto Cenop”.

Precisamente sobre este cargo, el oficial Salamanca dijo recientemente ante la Procuraduría que tuvo una discusión con el general Atehortúa luego de que este lo enviara a vacaciones forzadas por más de 400 días, en medio de la indagación que le adelantaba.

“Él [Atehortúa] me dice: ‘Y me cumple la orden’. Y yo le digo: ‘Mi general, por qué su actitud. Aparte de todo esto que estoy encontrando, estoy decepcionado de usted, porque encuentro, también, que durante su paso como inspector general usted archivó investigaciones que no se debían archivar’”, recordó Salamanca ante la Procuraduría.

General Salamanca denunció amenazas por indagaciones contra Atehortúa

Salamanca también denunció amenazas a varios de sus colaboradores, como el caso del capitán Antonio Ortiz, y una posible filtración de información de los movimientos de sus familiares, indicó Blu Radio.

“Manos inescrupulosas tomaron la hoja de vida del sistema de talento humano de la Policía y la publicaron en redes sociales, y lo amenazaron por ser el sapo de la Policía y colaborador de Salamanca”, dijo el oficial.

Fue por eso que el ministro Trujillo anunció que el oficial tendrá todas las garantías para continuar con su labor.

Estas fueron las declaraciones del ministro Trujillo y del general Atehortúa (desde el minuto 1:45 en adelante).