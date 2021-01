green

Por estos días, Miguel Uribe estuvo dentro de una controversia con Camilo Enciso por una columna que este último escribió. En ella, el director del Instituto Anticorrupción señalaba que algunas personas, que apoyaron al excandidato a la Alcaldía en 2019, “disfrutaban de contratos millonarios por cuenta de la lucha oficial contra la pandemia” y que aquel “estaba a cargo del manejo de la Subcuenta Covid de la Unidad para Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)”.

No obstante, en entrevista con Pulzo, Miguel Uribe negó esas acusaciones e incluso irá a instancias legales para probarlo: “Yo le he pedido retractación a algunos medios que recogieron la noticia equivocadamente. Voy a hacer el proceso de denuncia penal contra Camilo”.

“No voy a negar que yo conozco a cuatro de 70 personas que están en ese equipo, y que dos me apoyaron en mi candidatura. Yo lo que le pido a Camilo es que no sea irresponsable y diga que esas personas llegaron allá por cuenta mía o que básicamente yo tengo a cargo esa cuenta” señaló Uribe Turbay.

En el siguiente video se puede ver esta parte de la entrevista:

Además el excandidato a la Alcaldía se molestó por la manera en que Enciso “trató de insinuar cosas que no son. Eso no es propio de un abogado o de un profesional. Con el solo título ‘Las vacunas del delfín’ me está acusando. Él lo que quiere son ‘likes’ en Twitter y pues ahí los tuvo”.

Uribe Turbay criticó la forma en que el texto de Camilo Enciso estaba escrito, ya que él cree que aparte de “mal escrito”, se presta para confusiones:

“La columna está pésimamente escrita, combina peras con manzanas. Es difícil de entender incluso para mí. El señor no es buen escritor. Además de insinuación generó malas interpretaciones. Por ejemplo, por la columna, una representante de Petro dijo que yo estaba manejando la compra de vacunas, cuando no es así”.

Finalmente, Miguel Uribe aseguró que este tipo de declaraciones “pueden poner a su familia y a él en riesgo. He protegido toda mi vida mi buen nombre y no puede llegar un señor sin mérito a acusarme de esa forma”.