Miguel Uribe no detiene sus ataques al jefe de Estado, enrostrándole una y otra vez su pasado en la guerrilla del M-19, tratando de hacerlo parecer escandaloso pese a que ya son varios los acuerdos de paz en los que insurgentes han recibido indultos similares.

Esta vez, el congresista se refirió al tema por la posibilidad de que se caiga el pago a jóvenes para que dejen de delinquir y dijo que lo que busca es “oportunidades para los jóvenes, pero no para los delincuentes”, a los que pidió “todo el peso de la ley”.

Es ahí que arreció sus ataques, diciendo que Gustavo Petro “no oye críticas, no reconoce errores, es absolutamente sesgado y caprichoso”.

“No sea sinvergüenza, que el único que participó en una organización criminal que asesinó, que secuestró, que extorsionó, que mató, es él. Que son ellos los delincuentes a los que la democracia colombiana perdonó”, prosiguió.

“Que no se nos olvide que Gustavo Petro es presidente porque le perdonamos sus crímenes”, sentenció, tal como lo mostró La FM.

#LoÚltimo | En debate de moción de censura contra el Mindefensa, senador Miguel Uribe aseguró que “Gustavo Petro es presidente porque le perdonamos sus crímenes”, frase que desató una fuerte pelea en la plenaria pic.twitter.com/kjCpCW72S7 — La FM (@lafm) March 13, 2024

El virulento ataque hizo que más de uno saltara en el hemiciclo. El también senador Iván Cepeda le pidió al presidente del Senado, Iván Name, que pusiera orden por respeto al mandatario: “Me asombra que un senador de la República puede llamar al presidente criminal, asesino, bandido y usted no interrumpa el debate”.

En un momento también se oyó que su copartidaria Clara López se quejaba de que Name no atendía al reclamo por estar “cuchicheando con los que acaban de insultar al presidente”.

“Pero si es demasiado pedir, usted nos lo dirá. Si usted considera que es digno de un debate en esta cámara que se trate así a la máxima autoridad del Estado, díganoslo con toda claridad para saber a qué atenernos”, retomó Cepeda.

A Uribe, el senador no lo atacó. “Es el nivel del debate que él tiene, qué hacemos. No le vamos a responder en el mismo sentido ni en las mismas formas”, comentó.

“Yo le pido el favor, en lo que viene, ya que no lo hizo en su momento, que si se va a tratar así al presidente usted detenga el debate y exija el debido respeto”, concluyó, dirigiéndose al presidente de la corporación.

El senador @IvanCepedaCast salió en defensa del presidente @petrogustavo y cuestionó que en la sesión plenaria se permitan expresiones como las que utilizó Miguel Uribe para referirse al mandatario. Vía:@CaracolRadio pic.twitter.com/2T0Iv7eyt5 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 13, 2024

