El sector de la oposición ha convocado una nueva jornada de protestas en contra del Gobierno del presidente Gustavo Petro, donde los ciudadanos expresarán su rechazo hacia las políticas gubernamentales vigentes.

Los motivos que impulsan esta manifestación, denominada ‘La Marcha de la Mayoría’. Se incluirán las recientes acciones de Petro y las reformas en áreas clave como salud, pensiones y trabajo, que están siendo debatidas nuevamente en el Congreso.

Sobre este tema, el senador Miguel Uribe Turbay invitó a la gente a marchar el próximo 6 de marzo por un nuevo motivo y es que, según él, el ministro de Salud “se destapó” al hablar de una “utopía social”.

¡Se destapó el Ministro de Salud! La "utopía socialista": ese es el absurdo al que nos quiere llevar este gobierno ¿En manos de quién está la salud de todos los colombianos? Una nueva razón para marchar este 6 de marzo. pic.twitter.com/XMoRWSW1aP — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) February 28, 2024

En el video que adjuntó, se puede ver al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, hablando de una “utopía social” y sobre su agnosticismo.

“A mí no me da miedo decir que soy de izquierda y creer en una utopía socialista. No me da pena, no me arrepiento ni un solo día de eso porque yo creo que los seres humanos y para mí, la primera persona que nos enseñó a hacer y a compartir el pan fue Cristo. Lo tengo como referencia de la persona que fue capaz de compartir amor, de repartir el pan, de enseñar a pescar (…) soy agnóstico, uno a veces dice “esconda sus cosas” no, yo no escondo eso. Son mis creencias por las que he luchado, por las que sigo buscando adelante”, dijo el ministro, quien explicó las declaraciones de Petro sobre insulina.

A raíz del trino de Uribe, cientos de usuarios respondieron en X, antes Twitter y como de costumbre, las opiniones están divididas.

“En mi dictadura voy a prohibir el lenguaje y la apología al comunismo,,,, ni nazismo, ni comunismo…💪”, “Todo bien en la cabeza del señor?”, “Mientras el gobierno mantenga un discurso ideologizado, irracional, pendenciero; no podrá haber consensos. Lo que se impondrá será la mermelada para unos congresistas indignos de su investidura”, “Es coherente con el progreso. ¿ cuál es el problema?”, entre otros.

