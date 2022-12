Este 20 de diciembre, Concepción Baracaldo, directora del ICBF que ha sido duramente cuestionada por la muerte de 20 niños en La Guajira, admitió su cercanía con Verónica Alcocer y la influencia que tuvo para que llegara al cargo, pese a su nula experiencia en el sector.

“Yo estaba tranquila en mi casa, estoy pensionada. Me dijeron: ‘¿quieres colaborarme en el Instituto?’, esa llamada me la hizo Verónica [Alcocer]. Somos vecinas y nos conocemos hace mucho tiempo. A Gustavo [Petro] lo conozco porque los dos estudiamos en Zipaquirá. Verónica es la que me ofrece el cargo”, detalló Baracaldo en Caracol Radio.

La confesión de la funcionaria alborotó el avispero, pues miles de personas salieron a rechazar que la primera dama haya sido la encargada de elegir a la directora de una entidad tan importante como el ICBF.

El abogado Daniel Briceño recordó que días atrás, en entrevista con Semana, Petro negó que Alcocer tuviera puestos en el Gobierno. En esa ocasión, la periodista le preguntó: “Esto que dicen que, supuestamente, doña Verónica tiene puestos en el Gobierno, es paja?”, a lo que él respondió negativamente.

“Es paja. No digo que no tenga personas que la conozcan porque llevamos años en esto. No lo aceptaría”, contestó el jefe de Estado.

El Presidente @petrogustavo le mintió a @VickyDavilaH al decirle que Veronica Alcocer no tiene puestos en el gobierno nacional. La confesión de la directora del ICBF Concha Baracaldo deja claro que ella es cuota de la Primera Dama solo por ser la vecina.

Miguel Polo Polo le hace reclamo a Gustavo Petro

El representante toludeño expresó su disgusto por el puesto que habría ofrecido la primera dama y aseguró que el presidente le mintió a Dávila. De hecho, aprovechó para plantear una incógnita sobre si Petro también le habría dicho mentiras a la periodista cuando señaló que su Gobierno finalizará en 2026.

Petro le dice en la cara a Vicky q Verónica no tiene puestos. La directora del ICBF confiesa en vivo q fue Verónica la q le ofreció el cargo. Gustavo Petro no tiene vergüenza para mentir ¿Será q dijo la verdad cuando le respondió a Vikcy q su gobernó llegaría solo hasta el 2026? — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) December 20, 2022

El comentario de Polo Polo tiene que ver con otra de las preguntas que Dávila le hizo a Petro sobre si tiene interés en extender su mandato. En dicha entrevista, la respuesta del presidente fue contundente y negó cualquier posibilidad referente a eso.