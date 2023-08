Con el agua al cuello y amarrados de brazos se sienten los integrantes de la fuerza pública en el país ante los hechos de violencia que se han registrado en su contra, sobre todo en el departamento del Cauca, donde en los últimos días se presentaron ataques a centros poblados, asesinatos de policías y hostigamientos contra la población civil, que hacen parte de la larga lista de los crímenes cometidos por las disidencias de las Farc.

Por esa razón, en el país ya existe una seria preocupación. Tanto así, que el propio presidente Gustavo Petro anunció que este lunes se hará un consejo de seguridad en el Cauca donde se tomarán medidas importantes para frenar la ola de violencia en el país.

De hecho, el mandatario ha sido muy criticado por diferentes sectores políticos y hasta del mismo partido de la coalición de Gobierno, el Pacto Histórico. Por ejemplo, Alexánder López, expresidente del Senado, se refirió a la situación.

“Insistimos en que la paz es una necesidad, pero también insistimos en que el Estado y especialmente nuestro Gobierno debe responder con contundencia ante este desafío que hoy no solamente pone en riesgo la democracia, sino que además pone al pueblo en una condición de terror y desplazamiento”, expresó el congresista en Noticias Caracol.

De igual manera, el expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, expresó en el noticiero su rechazo por lo que ha venido sucediendo contra la fuerza pública: “El asesinato de los policías, los carros bombas en el Cauca, acreditan que las disidencias de las Farc no quieren la paz y quieren doblegar nuestra democracia. El diálogo no es para que se justifique el asesinato y los ataques, el diálogo es para que no haya violencia y debe darse sin hostilidades”.

Diferentes partidos políticos se pronunciaron frente a la ola de violencia que afecta a la comunidad en el departamento del Cauca y al control de la fuerza pública en la zona. Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/kVg9IVwi3g — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 13, 2023

Los congresistas piden más control por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio colombiano. Además, la próxima semana se citará a un debate de control político al ministro de Defensa, Iván Velásquez y al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, para hablar sobre esta delicada situación.