Así como apenas comienza el proceso judicial en el que Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, debe responder por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, también empiezan a sentirse los graves efectos que este escándalo provocará en la coalición Pacto Histórico y en los propósitos que se trazó el Gobierno.

Es decir que las consecuencias no solo serán judiciales para el hijo del presidente, sino evidentemente políticas para el mismo Gustavo Petro, que llegó al poder con un ofrecimiento de cambio que ahora enfrentará mayores resistencias.

Este martes, el mismo día en que la Fiscalía le imputó a Nicolás Petro los dos graves delitos, y después de que el hijo del presidente anunciara que colaboraría con la justicia, hubo un movimiento en el Senado que plantea un duro reto para el Gobierno en su propósito de sacar adelante varias reformas.

El senador Ariel Ávila, de la Alianza Verde, consideró que el caso de Nicolás Petro va a tener impactos claros inicialmente en lo político: uno, en la medida en que las elecciones regionales están a solo tres meses y “el Pacto Histórico hizo campaña diciendo que no iban a ser igual que los otros. Y aquí hay un tema de estos, pues significa que sí, que hay cosas igual que los otros. Entonces, es un golpe demoledor para su estructura”.

“Segundo, es un golpe en la coalición del Gobierno, que se está viendo: hoy [este martes] se perdió la Comisión Primera de Senado”, agregó el congresista en Twitter, al referirse a que en esa célula legislativa se echaron de para atrás y le negaron la presidencia a Alexánder López para dársela al conservador Germán Blanco.

De hecho, este martes ocurrió en la Comisión Primera del Senado lo mismo que pasó el pasado 23 de marzo, cuando los partidos de oposición e independientes se aliaron para derrotar al Gobierno y lograron el retiro de la reforma política. Esta vez se unieron para quitarle la presidencia a un senador del Pacto Histórico, a pesar del acuerdo que existía.

Ávila explicó así lo que ocurrió en la Comisión Primera: “Hay unos acuerdos que se hacen, que se llaman de compromisarios”, en los que cada partido que sale electo al Congreso delega una gente y antes de que comience el cuatrienio, la coalición de gobierno, los que van a participar en el gobierno, deciden los turnos de la presidencia de esa célula legislativa para cada año.

“En este caso se dijo que la Comisión Primera correspondía a los liberales, donde estuvo Fabio Amín, y el segundo año le correspondía al Pacto Histórico, y seleccionó a Alexánder López”, agregó Ávila, y explicó que, en este caso, se unieron los partidos de oposición Centro Democrático, Cambio Radical, Partido Conservador, Partido de La U y una parte del Partido Liberal y pusieron como presidente al senador Blanco.

“No le correspondía a él, que faltó a su palabra y que no cumplió los acuerdos”, advirtió el senador. Pero, al final, esa posición la ganó el senador conservador Germán Blanco, con 13 votos, por encima de Alexánder López, que apenas obtuvo ocho.

Ávila planteó también que la derrota en la Comisión Primera, a su vez, tiene otras tres repercusiones en el mundo político: la primera “y más grave” es que todo el bloque alternativo, en donde está el mismo Ávila, se tiene que preparar para detener las contrarreformas que van a mandar los partidos tradicionales.

“El tema ya no es que ellos quieren hundir las reformas. Una cosa es hundir las reformas y otra cosa es mandar contrarreformas, como la reforma a la salud que tiene Cambio Radical, que es tan vergonzosa que hasta el propio Iván Duque no la quiso presentar en su cuatrienio”, dijo Ávila. “Entonces, el sueño de la coalición de Germán Vargas Lleras se cumplió, y ahora la coalición del Gobierno es minoritaria”.

La segunda repercusión de esto es que va a haber lo que llamamos una ‘vetocracia’, es decir, un Congreso prácticamente paralizado. Todo se va a congelar. “Va a ser un año prácticamente perdido. De hecho, ya vamos en la segunda semana, hasta ahora elegimos presidencia, y así van a pasar por lo menos dos semanas más. Va a ser un año de frustraciones donde no van a pasar las reformas”.

La tercera consecuencia política es que se va a fortalecer el relato de que hoy el Gobierno de Gustavo Petro tiene mala imagen, “lo cual es cierto”; que quiere imponer unas reformas, “lo cual no es tan cierto, pero son ciertos algunos comportamientos de los ministros que no son dialogantes”; y que es un Gobierno que no escucha, “lo cual es parcialmente cierto”.

Nicolás Petro, una “bomba nuclear”

El analista Juan Carlos Flórez puso el tema en otra dimensión. Planteó que Nicolás Petro debe estar pensando: ‘¿Por qué a Laura Sarabia no le pasa nada, por qué a Armando Benedetti no le pasa nada?’. Y ese desbalance, esa sensación de que lo están entregando como chivo expiatorio podría generar una reacción en cadena como el de una bomba nuclear”.

“Generará un daño que hoy no nos alcanzamos a imaginar. Allí hay un elemento que seguramente reflexiona el diputado Petro y su equipo de abogados, considerando que hay otros implicados que también participaron en la campaña [de Gustavo Petro] y también son de Barranquilla”, dijo Flórez en Noticias Caracol.