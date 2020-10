green

El primero en pronunciarse fue el anterior alcalde, Enrique Peñalosa, que en Twitter señaló que su administración dejó contratada las obras, que este martes se iniciarán.

Agradeció a varios secretarios de su alcaldía, así como al expresidente Juan Manuel Santos y al actual mandatario Iván Duque, que envió de delgado a Diego Molano al evento de la firma del acta, hecho hoy en el sur de Bogotá.

Peñalosa recalcó que entre los “grandes proyectos” que dejó “contratados o listos para licitar están “el Metro, troncales Caracas Sur, 68, Cali, Séptima, Avenidas Guayacanes, Boyacá y Novena norte de la 170, puentes 127 sobre Boyacá y AveBosa sobre AutoSur, Planta Tratamiento Canoas, 3 hospitales”

Y agregó que que también dejó “muy avanzada la compra de predios, traslado de redes, etc”, como se lee a continuación:

No solo dejamos contratado el Metro, sino también muy avanzada la compra de predios, traslado de redes etc. Ahora la obra va a generar miles de empleos y ayudar a la reactivación económica durante los próximos años — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) October 20, 2020

Gustavo Petro, por su parte, tuvo una actitud muy diferente a la de Peñalosa y aseguró que lo que él hizo por el Metro de Bogotá terminó en “la basura”, por lo que aseguró que él no aportó nada a la obra que comienza este martes.

“Para el metro elevado no tienen que agradecerme nada. Esa no es nuestra obra y no hemos aportado nada a ella, será destructiva para Bogotá, la condenará a medio siglo de más buses de Transmilenio Nuestra obra la tiraron a la basura: el metro subterráneo y poderoso de Bogotá”, escribió en su Twitter.

No obstante, durante el evento, Molano sí le reconoció el trabajo que Petro hizo por este transporte de Bogotá, diciendo que el senador fue uno de los que impulsó la obra; mientras que Peñalosa lo “reformó y lo contrató”.

La alcaldesa Claudia López, de igual manera, resaltó, en el evento del acta de la firma, la labor que hizo su predecesor y le agradeció, mientras que a Petro no lo nombró, como evidencia este video:

#Histórico 🔴 Hoy comienza a hacerse realidad el sueño de todos los bogotanos; hoy, oficialmente comienzan las obras del metro de Bogotá. ¡El Metro hace parte de nuestra vida!

#ArrancaElMetro Publicado por Alcaldía Mayor de Bogotá en Martes, 20 de octubre de 2020

La burgomaestre indicó que esta construcción es “un sueño hecho realidad” para todos los bogotanos y también extendió su agradecimiento al presidente Iván Duque y al consorcio chino, encargado de la megaobra.