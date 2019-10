Luego de reiterar que desconoce el paradero de la exsenadora y repetir que no tuvo nada que ver en su fuga, Merlano Manzaneda, en la sección del informativo ‘Pregunta Yamid’ y por pedido del periodista, le envió un mensaje a su mamá, que resultó muy amoroso.

“Mamá, yo nunca te reprocharía absolutamente nada. Sé que todo lo que has hecho ha sido por mí y por mi hermano. Te amo profundamente, te admiro y sé la clase de persona que eres. Sé que eres una persona noble, una persona con un corazón excepcional que siempre ha estado abierta y siempre se ha sacrificado por los demás. Eres un ejemplo para mí. Te amo infinitamente y espero que donde estés, estés bien; estés bien a pesar de que no nos tengas cerca, nuestro amor no es amarrarte. Te queremos bien, te queremos serena, te queremos feliz”, declaró la joven.