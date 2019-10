Ospina, director del servicio informativo de esa emisora y panelista del programa ‘Mañanas Blu’, dijo en el matutino que la joven de 20 años utilizó un “tono burlesco” al referirse a la Policía y la Fiscalía que no le pareció apropiado.

Néstor Morales y Felipe Zuleta le preguntaron a Ospina a qué se refería, pues para ellos Merlano Manzaneda no usó un “tono burlesco”, sino que dijo “amablemente” que para ella el proceder de las autoridades a la hora de su captura fue incorrecto.

En ese momento, apareció la voz de la hija de la excongresista, a la que ya le habían apagado el micrófono porque se supone que la entrevista ya había terminado.

Merlano Manzaneda preguntó quién había hecho el comentario, Ospina respondió, y ahí la joven le manifestó:

“Ricardo, de antemano me disculpo si sientes un tono de mí burlesco. Yo creo que soy una persona relajada, fresca y creo que hablo como hablan la mayoría de personas barranquilleras, tal vez eso te confunde un poco. Ahora, sí me parece fuera de lugar el hecho de que tú esperaras que yo saliera del aire para hacer ese comentario”.

Ospina le respondió que él dijo que esperaba que la joven estuviera ahí para escuchar su apreciación, pero la hija de la exsenadora le refutó: “Sí, ‘espero que esté ahí escuchando’, pero no hablando para contestarte”.

El director le dijo a Merlano Manzaneda que si bien entendía que la excongresista prófuga era su mamá, estaban hablando de una persona que está condenada, tiene orden de captura y una recompensa para encontrarla, por eso el tono de la joven no le pareció “a lugar”.

La joven dijo entender, pero le aseguró que para ella la verdadera burla era la que, en sus palabras, había hecho el Estado para obligar a su mamá a entregarse.

“Me parece a mí burlesco que las instituciones del Estado se atrevan a tener actitudes extorsivas hacia un ciudadano. Porque eso fue lo que siento que hicieron conmigo. Una extorsión es cuando alguien persigue un fin y, para llegar a ello, utiliza la violencia, la intimidación o la amenaza. Me capturan de una forma totalmente desproporcionada, innecesariamente violenta, me llevan a Bogotá, me exponen públicamente, hacen un show mediático conmigo, y todo para qué, para mostrarle al país un resultado, pero más que eso, para conmover a una madre [la exsenadora], hacer que sienta dolor y que se vea forzada a salir. Eso es una actitud extorsiva y eso sí me parece burlesco”, manifestó.

Merlano Manzaneda agregó que no se burla de las entidades del Estado, y que su intención fue dejar en evidencia la mala praxis que han tenido en su caso. Además, le señaló a Ospina que ella no puede hablar por su mamá, y que ahora lo único que puede hacer, es reírse de sus “tragedias”.

“Yo no me estoy burlando de la justicia, no fui yo la que se escapó. […] Yo hablo por mí, hablo por la pelada de 20 años que fue expuesta a semejante humillación y que, al día de hoy, lo único que espera es aprender a reírse de sus tragedias, para no sufrir, es lo único que yo hago”, concluyó.

Ospina se quedó callado, mientras que Morales volvió a despedir a la joven.

Posteriormente, el periodista en cuestión, así como la hija de Merlano, se volvieron tendencia en redes sociales.