Aída Victoria Merlano Manzaneda, hija de la prófuga exparlamentaria, contó en Blu Radio que Becerra, a la que ella conoció como Jazmín, era muy amable con la joven y su hermano. Pero un día, cuando fue a visitar a su mamá en la cárcel, Becerra dejó de hablarle.

“Yo le dije a mi mamá: ‘Bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Saliste de pelotera [pelea]?’. Y entonces me dice: ‘No, es que imagínate…’, y yo le dije: ‘¿Qué pasó?’”.

Lo que la exsenadora le respondió a su hija fue, según dijo ella en la emisora, lo siguiente: “Es que tú sabes que ella [Becerra] era muy amable conmigo y todo lo que pasaba, pero es que [Becerra] se puso como pesada, ¿me entiendes?”.

La joven prosiguió y contó en la entrevista que le pidió a su mamá que fuera más específica y le explicara a qué se refería cuando decía que Becerra se había puesto “pesada”.

“Entonces [la excongresista] me dijo: ‘Mami, es que yo creo que yo le gustaba [a Becerra]’”, manifestó Merlano Manzaneda y relató al medio que su mamá le dejó claro a Becerra que le gustaban los hombres. Ahí fue cuando hubo un cambio de actitud.

“Me empezó a contar y simplemente me dijo: ‘Mira, tú sabes cómo soy yo. Yo soy relajada, yo soy abierta; lo único que yo [la exsenadora] le dije [a Becerra] fue que no me sentía interesada por las mujeres, y que a mí me gustan los hombres’”, aseguró la joven.