“Para mí es imposible no mencionar a mi padre. A ti papá: tus principios, tus valores y tus ideales me trajeron hasta aquí. Me comprometo a hacer llegar tu legado hasta donde querías hacerlo llegar“, afirmó Galán, poco antes de manifestar que haría sentir orgulloso a su padre.

“Trabajaré para toda la gente a la que juramos cambiarles la vida”, añadió el candidato y en seguida evocó una frase que su padre solía decir:

“Siempre adelante, ni un paso atrás y lo que fuere menester, sea”.

Al final de su discurso, en el que también felicitó a Claudia López por ganar las elecciones a la alcaldía de Bogotá, Galán les agradeció a todos los bogotanos que votaron por él este domingo.

El candidato fue despedido entre aplausos por sus palabras.