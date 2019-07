El menor accedió a la petición de los otros niños, aseguró su mamá en Blu Radio, pero dos de ellos fueron mucho más allá y lo violaron, dictamen que fue confirmado por Medicina Legal, de acuerdo con la emisora.

La víctima quedó con serias heridas en su cuerpo, por lo que su madre decidió llevarlo a un centro médico, razón por la que se pudo conocer lo que le había sucedido, dijo el medio.

“Cuando ya todo se destapó, yo lo llamé a él, hablé con el niño. Resulta que fueron seis niños que le pusieron la condición que no jugaban con él, [si no] se lo tenía que hacer sexo oral a todos seis, y no quedaron bastados de que le hicieron todo lo que quisieron, sino que, entre dos, me lo violaron”, relató la madre a la frecuencia radial.

La señora puso la denuncia ante la Policía y el Bienestar Familiar, que ya identificaron a dos de los menores acusados por la víctima, indicó el medio, y buscan a uno de 15 años que también estaría vinculado en el abuso.

Entretanto, la víctima permanece hospitalizada en un hospital de Medellín, mientras que su madre reclama justicia para que este caso no quede impune, pues por la edad de los victimarios serían inimputables.

“Ya todo lo que se ha destapado, y el proceso que hemos estado llevando ha sido muy duro. Yo no quiero que esto se quede así, y yo [no] quiero que vulneren los derechos de todos los niños, y que esto no siga pasando y que hagan justicia”, manifestó la mamá.