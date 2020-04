El médico, que presta sus servicios en el hospital de ese municipio, fue identificado como John Rojas, informó Blu Radio.

El ataque ocurrió cuando Rojas estaba atendiendo una emergencia en zona rural de Mogotes. El hombre llegó al punto en la ambulancia del pueblo para estabilizar a una persona que tenía fracturas en sus piernas.

El médico dice que allí llegó un hombre borracho que agredió a una mujer que estaba acompañando al herido y en ese momento estalló el pleito.

Rojas le contó a la emisora que el agresor se identificó como Jorge Arias y empezó a decir groserías y a golpear a la señorita.

“Yo me levanto y con otras personas le decimos que se fuera, me empezó a insultar y a decirme que yo no sabía quién era él. Con el conductor de la ambulancia intentamos tranquilizarlo, pero yo sigo atendiendo al paciente”, contó el médico.