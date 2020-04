El doctor Monclou es médico intensivista de la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital en Cataluña, España, y desde allí le contó a la periodista, en su espacio de ‘Vicky en Semana’, el drama que vivió luego de que su padre se enfermera por sospecha de coronavirus, en Popayán (Cauca).

“Sí, lastimosamente murió el día de ayer por lo que es una sospecha de COVID-19. Eso me rompe el alma porque yo, con todo mi conocimiento, no puede hacer nada por él”, comenzó su relato.

Luego, el médico se refirió al duro momento que atravesó al ver a su padre moribundo desde la distancia, pues dijo que la última comunicación fue a través de videollamada.

“Ha muerto, yo viéndolo morir por una videollamada, sabiendo que se pudo hacer más y no se hizo. Yo le pedí ayuda a varios compañeros, y no recibí esa ayuda de compañeros. Me decían: ‘tranquilo, tranquilo,’, cuando yo a personas que están así de mal les doy todo, y ese todo era lo que yo quería que le dieran. Son pacientes que necesitan tiempo”, comentó el doctor Monclou, con voz entrecortada.