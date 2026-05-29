Momentos de tensión se vivieron en el barrio Belén Fátima, en Medellín, luego de que una emergencia por posible riesgo químico obligara a evacuar de manera preventiva a decenas de personas que se encontraban dentro de una clínica oftalmológica de la zona.

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La situación ocurrió durante la tarde de este jueves, cuando las autoridades recibieron reportes sobre una posible intoxicación causada por una sustancia química que se habría propagado al interior del centro asistencial. Debido a la alerta, organismos de emergencia activaron protocolos especiales de atención.

Como medida preventiva, cerca de 80 personas fueron evacuadas mientras unidades especializadas del Cuerpo de Bomberos de Medellín adelantaban inspecciones técnicas y monitoreos para establecer el origen de la sustancia involucrada.

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Alcalde de Medellín se pronunció por emergencia en clínica oftalmológica

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó a través de sus redes sociales que la emergencia estaría relacionada con un posible riesgo químico reportado dentro de la clínica oftalmológica ubicada en la comuna 16 de la ciudad.

Hasta el momento, las autoridades no identifican con certeza qué elemento provocó la emergencia. Sin embargo, los organismos de socorro informaron que no se reportan personas lesionadas y que las inspecciones continúan para descartar cualquier riesgo adicional dentro de las instalaciones.

🚨Estamos atendiendo una situación en la Comuna 16, en el barrio Fátima, por un posible riesgo químico reportado en una clínica oftalmológica. Evacuamos preventivamente cerca de 80 personas mientras #BomberosMedellín, con su equipo especializado, realiza la inspección. Lo más… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) May 28, 2026

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