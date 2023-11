La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá lanzó una estrategia con la que busca prevenir violencias contra la mujer en Medellín, entrenándolas en artes marciales para que puedan defenderse ante casos de violencia intrafamiliar o de casos de delincuencia.

Según explicó la mayor Daisy Aponte, jefe de estrategia Mujer, Familia y Género de la Meval, el entrenamiento estará a cargo de patrulleras que también se desempeñan como deportistas de alto rendimiento en disciplinas como el taekwondo y artes marciales mixtas, quienes darán técnicas de defensa y sumisión a agresores a todas las mujeres interesadas en mejorar su autocuidado en sus casas y en las calles.

“No es convertir en violentas a las mujeres, pero sí que sepan reaccionar que sepan defenderse es lamentable ver tantos casos de violencia intrafamiliar, mujeres víctimas de delitos sexuales que obviamente frente al temor ni siquiera pudieron reaccionar”, señaló la oficial.

En varios países de Sudamérica, como Chile y Argentina (donde el presidente cerrará el Banco Central), y también en Estados Unidos y la mayoría de países de la Unión Europea e, incluso, en el Medio Oriente, las cifras de mujeres interesadas en formarse en defensa personal ha aumentado considerablemente en los últimos diez años, entendiéndolo como una medida primaria eficaz para prevenir violencias basada en género. Incluso organizaciones como la Acnur ofrecen entrenamiento en autodefensa a las mujeres que integran los campos de refugiados en varias partes del mundo.

Además de la estrategia de defensa persona, que se realizará de manera gratuita en puntos estratégicos de la ciudad, la Alcaldía de Medellín lanzó una campaña que tendrá actividades hasta el próximo 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

“Le decimos no la violencia machista. Por eso, desde la Secretaría de las Mujeres lanzamos la campaña #TodosLosDíasDigoNo, la cual busca transformar prácticas cotidianas que mantienen las violencias machistas, sexistas y patriarcales contra las mujeres”, señaló la secretaria de las Mujeres, Angélica Ortiz Maya.

La secretaria señaló que con la campaña se busca reivindicar el derecho a decir no a naturalizar las violencias; “a sentir que debemos callar y avergonzarnos; a sentirnos solas ante las violencias. Invitamos a los hombres a decirle no a la masculinidad hegemónica, a no atender sus emociones y su salud mental, a los comportamientos violentos contra las mujeres”, precisó.

Con programación para todas se inició esta semana una campaña de 16 días de activismo hasta el 10 de diciembre. Este 29 de noviembre se realizará el evento central, para celebrar los 10 años de la Línea 123 Agencia Mujer, que se sumará a la agenda que ha creado la Alcaldía para las mujeres migrantes, indígenas, emprendedoras y habitantes de las diferentes comunas, señaló la secretaria de las Mujeres, Angélica Ortiz Maya.

“Esta campaña se suma a las diferentes acciones de la Secretaría de las Mujeres para prevenir y atender a las mujeres que son víctimas de violencias basadas en género”, manifestó.

En los últimos cuatro años se han reportado caso 50.000 casos de violencia contra las mujeres en Medellín, donde habrá concierto de Karol G, y este año van 27 asesinatos contra mujeres, 13 de ellos tipificados como feminicidios.

