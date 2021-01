El cruce entre la joven, que no fue identificada, y los señalados agresores fue transmitido en un ‘live’ de Facebook cuando la pelea estaba en su momento más álgido. Según ella, amenazaron con apuñalarla.

El video fue recogido por otras redes sociales y en él se ve los momentos en que la mujer, bastante exaltada, pone en evidencia a los hombres, cuya respuesta fue burlarse de ella.

De acuerdo con Noticias Caracol, el episodio —que daría cuenta de la inseguridad en el transporte público— ocurrió en la ruta entre Medellín y Envigado, en Antioquia.

Como la mujer se mantenía firme en sus señalamientos, uno de los señalados le respondió: “mami, yo no le voy a hacer nada”.

Sin embargo, lejos de bajar los ánimos, esa respuesta hizo que la mujer los increpara aún más.

“¿Ahora no me va a hacer nada? ¡Está en vivo! ¿Ahora sí no me va a meter una puñalada?”, espetó la mujer.