El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, habló sobre la explotación de menores de edad en Medellín y aseguró que la información que se conoce hasta ahora es “solo la punta del ‘iceberg’”. En diálogo con la emisora La W, el mandatario local señaló que –pese a que en sectores de la ciudad opera el toque de queda para menores de edad entre las 9:00 p.m., y las 5:00 a.m.–, en las últimas semanas la Policía ha tenido que realizar el restablecimiento a 27 menores de edad sorprendidos en la calle durante el horario de la restricción.

Frente a la problemática de menores de edad que son explotadas , Gutiérrez señaló que no solo El Poblado se ve afectado por esta situación, sino que la situación se ha extendido a Laureles y hasta el Centro. “Este es un tema en donde hay bandas criminales dedicadas a la trata de personas”, añadió el mandatario.

Gutiérrez también indicó que lo acontecido este fin de semana es una situación gravísima que su administración no está dispuesta a ocultar y que, por el contrario, enfrentará. Por ello, anunció medidas más fuertes para atajar de raíz una situación cada vez más desbordada en Medellín.

“Lo que tiene que haber es una sacudida como sociedad, no se puede seguir permitiendo esto. Lo que viene pasando es muy grave y no solo en Medellín. No podemos permitir que venga gente de afuera o de adentro a acabar con la niñez”, dijo en el programa radial.

A raíz del lamentable hecho de este fin de semana, el alcalde anunció que endurecerá las medidas para controlar la prostitución en la ciudad y combatir la explotación infantil, las cuales anunciará en la mañana de este lunes.

Ante este punto, Gutiérrez insistió en el tema de extinción de dominio a establecimientos que se presten para este delito.

“Así no haya un caso de abuso de estos en el establecimiento, pero se determina que sí se dio la transacción dentro de él, el establecimiento puede estar sujeto a extinción de dominio”, explicó.

De otro lado, ante la salida del turista estadounidense Alan Livigston de Colombia, el alcalde explicó que continuarán las investigaciones y que de hallarse su responsabilidad podría ser hasta extraditado al país.

“Que no crea que por irse del país no pasará nada. Este sinvergüenza logró salir del país y debió pagar cárcel en Colombia. Aquí tiene responsabilidad, al igual que los dueños del establecimiento”, dijo.

Finalmente, el mandatario instó a la comunidad a seguir el ejemplo del ciudadano que hizo la denuncia contra Livingston, que desató todo el operativo que permitió poner en el ojo público la lamentable situación.

