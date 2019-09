La muerte de 30 niños en Estados Unidos se ha vinculado con el uso del producto conocido como Rock n’ Play, pues los pequeños se habrían dado la vuelta mientras dormían en él, quedando boca abajo y, al parecer, perdiendo la vida por asfixia, reseñó Antena 3 Noticias.

El informe publicado por ese medio español el 13 de abril de 2019, detalla que casi 5 millones de las mencionadas cunas habían sido retiradas del mercado hasta ese momento. Sin embargo, en los hogares colombianos aún hay centenares de existencias del cuestionado producto.

Putting safety first, in partnership with the CPSC, Fisher-Price issued a voluntary recall of our Rock ‘n Play Sleepers. All product use should be discontinued. Learn more at https://t.co/7D8jTEmLxs pic.twitter.com/EqkWW4QXjl

— Fisher-Price® (@FisherPrice) April 12, 2019