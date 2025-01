La masacre ocurrida la noche del miércoles 15 de enero de 2025 en la región del Catatumbo, Norte de Santander, ha dejado una profunda marca de dolor y desconcierto en la comunidad de Tibú. Entre las víctimas de este brutal ataque se encontraba Miguel Ángel López, un reconocido tanatólogo (persona que prepara los cuerpo de los fallecidos) y propietario de la funeraria San Miguel, quien dedicó su vida a acompañar a otros en sus momentos más difíciles.

Junto a él, también perdieron la vida su esposa, Zulay Durán Pacheco, y su hijo de apenas unos meses de nacido, Miguel Herney López Durán. La familia viajaba en un vehículo fúnebre por la carretera que conecta Tibú con Cúcuta cuando fueron atacados por hombres armados. El vehículo quedó con el vidrio panorámico destruido, evidencia de la violencia que acabó con sus vidas.

Hace apenas unos meses, Miguel Ángel López fue protagonista de un documental local que exploró su vida y su profesión. En aquella producción, Miguel compartió reflexiones profundas sobre lo que significa trabajar con la muerte y cómo había aprendido a verla como parte natural de la existencia.

Entre sus testimonios más conmovedores, habló sobre lo más duro de su labor. El hombre mencionó que lo más complicado es tratar cuerpos de niños, pero también ha sido complicado preparar a sus familiares y amigos.

Miguel también compartió una confesión que ahora resuena con dolorosa ironía: cómo quería que trataran su propio cuerpo al morir.

“Cuando quedas en el cementerio, quedas tú solo y nadie más te va a acompañar (…) La verdad es que yo no quisiera una preservación; a mí tampoco me gustaría un entierro. Quisiera una cremación. Siempre se lo he dicho a mi familia. No importa el ente de mi muerte, bien sea natural o violenta, pero sí quisiera una cremación. Me da fobia las bóvedas y más esa tierra encima no me gustaría”, mencionó el hombre en el documental de Realidades.