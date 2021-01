Un posible intento de secuestro contra Nicolás Suárez, de 18 años, habría sido el motivo por el que hombres armados habrían llegado hasta la finca del corregimiento Cerro Rico, de Buga, para perpetrar la masacre de 5 personas, informó Caracol Radio.

Sobre esta hipótesis, esa emisora habló con Ángela María Cifuentes, una amiga de la mamá de Suárez, quien aseguró que esta hipótesis de las autoridades no se ajustaría con la realidad.

“No sé de dónde salió esa versión [intento de secuestro], pero nosotros nunca oímos nada. Estamos seguros que no era un secuestro hacia Nicolás, de eso sí estamos seguros. Lo que no sabemos es qué pasó. Todo el mundo dice una cosa distinta, pero de secuestro o algo hacia el niño, menos”, agregó Cifuentes, en diálogo con esa frecuencia radial.

A pesar de que Cifuentes objetó esa hipótesis, las autoridades no descartan que un intento de secuestro contra Suárez u otra persona haya sido el detonante que llevó a los sujetos armados hasta la escondida finca en la que los jóvenes compartían, incluso, en compañía de algunos padres.

Cifuentes contó, en esa cadena radial, que los jóvenes eran amigos desde la primaria y que habitualmente se reunían, pero siempre con el consentimiento y la presencia de algunos de sus padres.

“Eran compañeritos, habían estudiado en el colegio desde pequeños. Era una cosa normal que ellos se reunieran porque ellos no estaban solos, en la finca estaban con algunos papás y estaban bien”, expresó la amiga de la familia de Suárez, en ese medio.

En cuanto al joven que habría sido víctima del presunto intento de rapto, Cifuentes contó que era un muchacho estudioso que había finalizado su bachillerato y había estado de viaje por Australia recientemente. Asimismo, agregó que él estaba pensando en iniciar sus estudios profesionales.

“Nicolás era un niño sano, todos sus compañeritos también. No sabemos nada, no nos damos cuenta de nada. Solo sabemos que los niños fueron asesinados, pero no sabemos nada más. Todos eran niños bien, compañeros de colegio, habían estudiado juntos, pero uno no sabe absolutamente nada. No sabemos absolutamente nada”, repitió la mujer, en esa emisora.