Los integrantes de una misma familia, cuyas identidades se desconocen hasta el momento, fueron víctimas de un ataque sicarial en un lujoso predio ubicado en el barrio Villa Campestre de Puerto Colombia, sector exclusivo del área metropolitana de Barranquilla.

Varias detonaciones hechas en la tarde del jueves 29 de junio alertaron al vecindario que informó la novedad a la Policía Metropolitana de Barranquilla, que hizo presencia en el lugar de los hechos y confirmó el asesinato de cuatro hombres, al parecer, padre, sus dos hijos y un sobrino.

Según versión de medios locales, sujetos armados con fusiles aparecieron como de película (a eso de las 4:30 p. m.) y vulneraron la seguridad del conjunto estrato 6 para causarles la muerte a sus víctimas de varios disparos.

Autoridades hicieron presencia en la zona para acordonarla y evitar que curiosos llegaran al sitio. En el lugar de los hechos, la Policía reportó el hallazgo de un fusil con el que se habría perpetrado esta nueva masacre que sacude a la capital de Atlántico en medio de la crisis de inseguridad que afronta.

Acá, imágenes de las tomas aéreas que hicieron vecinos del sector y de fondo se escuchan las detonaciones que les produjeron la muerte a los cuatro hombres.

Disparos? Esto no es en Ucrania…es en pleno sector de Villacampestre sobre la avenida las Lomas . En el CAI del fondo no hay movimiento..asustados o no hay nadie ? @alcaldiaptocol @wlv @PoliciaBquilla @PoliciAtlantico pic.twitter.com/7oL0c3hJox

— Henry Forero J. (@HENRYFOREROJ) June 29, 2023