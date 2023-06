A medida que transcurren las horas, se van conociendo más detalles del atentado sicarial del que fueron víctimas cuatro integrantes de una misma familia en el barrio Villa Campestre, jurisdicción de Puerto Colombia, pero muy cerca a Barranquilla, lujoso sector estrato 6 que en horas de la tarde fue escenario de pánico entre sus residentes por una balacera con armas de largo alcance.

(Vea también: Mafia planearía venganza por balacera en Puerto Colombia; filtran mensajes atemorizantes)

En el hecho registrado a eso de las 4:30 p. m., resultaron muertos tres hombres que fueron plenamente identificados por la Policía de la capital de Atlántico, luego de verificar sus documentaciones en la escena del crimen.

Disparos? Esto no es en Ucrania…es en pleno sector de Villacampestre sobre la avenida las Lomas . En el CAI del fondo no hay movimiento..asustados o no hay nadie ? @alcaldiaptocol @wlv @PoliciaBquilla @PoliciAtlantico pic.twitter.com/7oL0c3hJox

— Henry Forero J. (@HENRYFOREROJ) June 29, 2023