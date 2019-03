El pronunciamiento de la vicepresidenta Ramírez se dio este lunes en medio de la crisis de orden público que se registra sobre la vía Panamericana, ya que luego de siete días de la protesta de comunidades indígenas es evidente la escasez de alimentos y de miles de productos que está represados en la carretera.

Por eso, Ramírez cuestionó que ahora los manifestantes exijan la presencia del Gobierno cuando hace una semana viajó a la zona una delegación encabezada por la ministra Nancy Patricia Gutiérrez, y que aun así se negaron a dialogar con ella.

“Hoy pretenden colocar al gobierno de Iván Duque contra la pared y decir que la ministra del Interior no ha hecho presencia, cuando sí la hizo durante 10 días. Con todo este caos, simplemente (quieren) hacerle más daño a la legitimidad institucional, que por fortuna Colombia tiene y que nosotros seguiremos cuidando”, señaló Ramírez.

La funcionaria aprovechó su intervención para recordar que las comunidades indígenas reclaman el cumplimiento de acuerdos que se firmaron con el gobierno anterior, y lanzó pulla por eso al expresidente Juan Manuel Santos.

“Presencia del Gobierno si ha habido, lo que no ha habido de parte nuestra es la irresponsabilidad de quienes estuvieron en el pasado. En el gobierno de Juan Manuel Santos firmaron acuerdos con los indígenas que sabían que ellos no iban a cumplir. Es muy fácil tirar uno el balón para adelante y dejar comprometido al gobierno siguiente: no dejaron presupuestado, no pusieron en práctica los acuerdos que firmaron, y hoy pretenden colocar al gobierno de Duque contra la pared”…”, agregó.